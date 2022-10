Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

At det er blevet dyrere at køre bil, har ingen bilist nok undgået at bemærke.

Men hvor meget dyrere er det egentlig blevet?

Det viser en ny undersøgelse, som TV 2 har bedt Bilbasen.dk om at foretage.

Her kan man se, hvor meget prisen er steget i september i år sammenlignet med priserne på brændstof og el i september sidste år:

En benzinbil er blevet 6,45 procent dyrere til 27.250 kroner.

En dieselbil er blevet 12,84 procent dyrere til 28.120 kroner.

En plug-in hybridbil er blevet 24,04 procent dyrere til 22.080 kroner.

En elbil er blevet 69,83 procent dyrere til 19.700 kroner.

Men trods den suverænt højeste procentvise stigning for en elbil på lige knap 70 procent, lyder det fra Bilbasen.dk:

»Elbilen er stadig den billigste biltype totaløkonomisk. Det skyldes, at man sparer rigtig meget på totalomkostningerne set over en treårig periode,« siger Jan Lang, ansvarlig for markedsindsigter og kommunikation.

Han regner dog med, at de voldsomme stigninger på driften af elbiler kan gøre, at danskerne vil afvente med at købe en elbil.