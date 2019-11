Er det en ufo? Et tegn på snarlig dommedag eller en avanceret form for fyrværkeri?

Spørgsmålene var mange, da der lørdag aften dukkede et mystisk blåt lys op på efterårshimlen over København.

De blå lyspletter eller kegler af lys fik mange københavnere til at spærre øjnene op.

H​ar du set det blå lys, og ved du, hvor det stammer fra? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

På de sociale medier delte flere deres billeder af det helt særlige lys efterfulgt af spørgsmål som:

'Ufo?' eller 'Jeg vil ik dø.'

Lige nu svæver svaret i efterårsvinden.

En et år gammel artikel fra et lokale medie fra den nordøstengelske by Teesside beskriver et lignende fænomen fra byen sidste år i november.

Avisen Gazette Live mener at vide, at der er tale om et lys fra et særligt arbejdstog, som bruges til at analysere skinner og køreledninger.

Det har desværre ikke været muligt at få bekræftet, at det er det, der er tale om.

B.T. har været i kontakt med både DSB, Banedanmark og Københavns Politi, som samstemmende fortæller, at de ikke kender til det blå lys.

Men hvem ved? Måske én af jer derude kan hjælp os alle sammen med at opklare, hvor lyset stammer fra?