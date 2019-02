300.000 danskere bliver på et tidspunkt ramt af depression ligesom Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.

En depression er en alvorlig lidelse, som det oftest tager tid at komme sig over. Og risikoen for tilbagefald er stor.

Det fortæller Maj Vinberg, der er overlæge og forskningslektor ved Psykiatrisk Center København.

»En mild depression tager gennemsnitlig to-tre måneder at komme sig over og behandles oftest med psykologsamtaler. En moderat depression tager længere tid ofte tre til seks måneder, og der er det tit nødvendigt med en kombination af terapi og medicin,« siger Maj Vinberg.

Hun understreger, at hun udtaler sig generelt og ikke har kendskab til Henrik Sass Larsens sygdomsforløb.

Søndag fortalte Henrik Sass Larsen i et interview med Politiken, at han i efteråret blev ramt af en depression, der varede i to måneder. I den periode sov han 19-20 timer i døgnet og kunne ikke passe sit folketingsarbejde - bortset fra at han medvirkede i et ugentligt program på TV2 News, der hed 'Pind og Sass - politik uden filter'.

Han beskriver depressionen som 'et totalt kontroltab', der blev udløst af, at journalister begyndte at interessere sig for hans person:

»Jeg tror, det havde været et eller andet forlydende om, at nogen ville skrive noget, som udløste det. Det gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne mere. Kroppen brød sammen. Jeg kunne egentlig ikke forstå, hvad det var, der skete. Jeg har så siden fået behandling. Meget effektiv behandling af en psykolog, som har forklaret mig, hvad der er sket,« siger Henrik Sass i interviewet.

Han fortæller, at han ikke tidligere har været til psykolog eller haft en depression før. Han siger også, at han ikke får antidepressiv medicin.

Depressionen førte ikke til en sygemelding, men Henrik Sass Larsen er udeblevet fra en række statsrevisormøder. Det foranledigede Ekstra Bladet til at konfrontere Henrik Sass Larsen med hans manglende mødedeltagelse, og ifølge Henrik Sass Larsen medførte henvendelserne et tilbagefald.

Efter at have klaget til folketingets præsidium stod Sass Larsen op i et interview i TV2-programmet 'Presselogen'. Her virkede han tydeligt mærket og beklagede den behandling, han følte, han havde fået af Ekstra Bladet.

Efter sin tv-optræden valgte han at tale åbent om sin depression til Politiken. I interviewet fortalte han, at henvendelserne fra Ekstra Bladet havde givet ham et tilbagefald.

Og ifølge Maj Vinberg er tilbagefald ikke usædvanlige for personer, der lider af depression.

»Vi ved, at stress kan medføre tilbagefald og også voldsomme livsbegivenheder som for eksempel dødsfald. Det første sammenbrud er tit forudgået af en stor stressbelastning, men herefter skal der tit mindre og mindre til at udløse depressionen,« forklarer Maj Vinberg.

»Det er ligesom en elastisk, der knækker. Selvom man binder den sammen, bliver den sjældent lige så god, som den var,« siger hun.

Det skønnes, at op imod 300.000 danskere på et eller andet tidspunkt i deres liv bliver ramt af en depression.

De fleste rammes af en mild eller mild til moderat depression og mange lærer at leve med deres lidelse, enten ved at blive bedre til at sige fra eller ved at lægge deres liv om.

En diagnose med depression kan somme tider have både erhvervsmæssige konsekvenser for dem, der bliver ramt, fortæller Kurt Kristensen, der er formand for Landsforeningen SIND.

Risikoen for tilbagefald gør eksempelvis, at man kan blive udelukket fra ansættelse i politiet og forsvaret, hvis man tidligere har været diagnosticeret med depression.

Det mener Kurt Kristensen er udtryk for en forældet tankegang.

»Det giver ikke mening, at man skal blive udelukket fra bestemte muligheder og job, fordi man har haft en let depression. Har man haft 25 selvmordsforsøg, så giver det selvfølgelig god mening, at man ikke kan blive politimand eller pilot,« siger Knud Kristensen, landformand i SIND.

Sass forklarer til Politiken, at hans anstrengte forhold til pressen - og navnlig tabloidpressen - bunder i en serie artikler, B.T. skrev i 2011. De handlede om, at Henrik Sass Larsen og hans ven Tommy Kamp havde spist gratis på Café Vanilla i Køge, og at Sass havde haft kontakt til en rocker ved navn Suzuki Torben.

Efterfølgende vurderede PET, at Sass ikke kunne sikkerhedsgodkendes, hvilket førte til, at han ikke blev minister, da Helle Thorning tiltrådte som statsminister. PET fik senere kritik for vurderingen.

Efter Henrik Sass Larsen stod frem i Politiken, har Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, udtalt, at hun stadig har tillid til Henrik Sass Larsen som kandidat til posten som finansminister, hvis S skulle gå hen og vinde næste valg.