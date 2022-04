Det er den højeste og den hurtigste i Danmark. Og nu kan du prøve kræfter med den.

Rutsjebanen Fønix var den altoverskyggende hovedattraktion, da Fårup Sommerland lørdag åbnede dørene for 2022 sæsonen.

Med en tophastighed på 95 kilometer i timen og en højde på 40 meter er der rig mulighed for at få stillet lysterne for den indre fartdjævel.

Og det var der mange, der havde lyst til, da parken åbnede klokken 10.00 lørdag formiddag.

Gæsterne i Fårup Sommerland spurtede gennem parken for at blive de første til at prøve den nye rutsjebane. Foto: Fårup Sommerland

»Der blev spurtet, da vi åbnede, for at være blandt de første til at prøve Fønix,« fortæller direktør i Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen.

Den nye rutsjebane har kostet omkring 100 millioner kroner og er med afstand den største investering nogensinde i forlystelsesparken.

Den næststørste investering er en anden rutsjebane, Orkanen, der åbnede i 2013. Den kostede 44 millioner kroner.

Fønix er, udover at være den hurtigste og højeste i Danmark, også den første rutsjebane i verden med et såkaldt 'stall loop', hvor man udsættes for negativ G-påvirkning og dermed oplever vægtløshed hængende på hovedet.

Fønix har kostet lige knap 100 millioner kroner. Foto: Fårup Sommerland

»Der har været rutsjebaneentusiaster fra over ti forskellige lande på besøg til åbningen. De peger blandt andet på stall loppet som noget af det vildeste, de har prøvet,« siger direktøren, der nu ser frem til at have Fønix som absolut hovedattraktion resten af sæsonen.

»Vi har haft høje forventninger inden den åbnede, men følelsen er blevet toppet, når vi har set gæsterne køre en tur med Fønix,« slutter den begejstrede direktør.