To betjente står udenfor og ser et kamera. En betjent jokker på kameraet, samler det op, og pludselig er vi inde på kontorerne hos politiet.

Videoen florerer på TikTok og er faktisk fra politiet selv, som netop har oprettet en profil på det populære medie.

På TikTok-profilen 'Onlinepatrulje' vil politiet dele videoer med en 'forebyggende vinkel', som skal hjælpe unge til at færdes sikkert på internettet. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

»Det er vigtigt, at vi i politiet er der, hvor børnene færdes. Børn og unge bruger adskillige timer om dagen bag computer og telefon – blandt andet på mediet TikTok,« siger politikommissær Sisse Birkebæk, som leder Politiets Online Patrulje.

Og på det enormt populære, sociale medie vil politiet ikke bare være til stede, men også selv lave videoer.

»Her har vi mulighed for at kommunikere en række forebyggende budskaber til børnene og samtidig også gøre opmærksom på, at vi er til stede og kan rådgive dem,« fortæller politikommissæren og fortsætter:

»Børn og unge kan være lette ofre for kriminalitet som afpresning og grooming (hvor en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på udnyttelse, red.), men de kan også selv komme galt afsted med for eksempel ulovlig deling af billeder og videoer. Det er sådan nogle emner, vi tager op på TikTok på en pædagogisk måde.«

På TikTok kan man desuden række ud til politiet og tale med dem derigennem. Det skal være med til at sikre, at politiet kan kommunikere i øjenhøjde med børnene.

Udover tilstedeværelse på TikTok arbejder politiet også med blandt andet at nedtage profiler på sociale medier, som kan være skadelige for andre og for eventuel efterforskning.

Politiets Online Patrulje er desuden også til stede på Fortnite, Minecraft, Discord og Steam.

I skrivende stund har politiet delt to videoer på sin profil, som du kan se i videoen ovenfor.