Går man en tur i diverse gågader, indkøbscentre eller handelsgader i Danmark 1. februar, vil man måske bemærke en lille, men dog betydelig forskel.

For da dørene blev åbnet for kunderne tirsdag, skete det mange steder samtidig med, at diverse 'Her bruger vi mundbind'-skilte blev fjernet.

»Det har været irriterende at skulle arbejde med mundbind, når man står fra åben til luk. Så er det godt nok mange timer at skulle stå med mundbind. I ny og næ har man været nødt til at gå ud og få luft, så det bliver rart, at de er væk« lyder det fra Frederikke Gørtz Augustinus.

Hun har et fuldtidsarbejde i smykkebutikken Maanesten og har derfor kun kunnet passe sit arbejde, hvis hun tidligere iførte sig det obligatoriske mundbind. Men altså ikke længere.

26. januar blev det meldt ud, at de sidste coronarestriktioner for erhvervslivet blev ophævet, da regeringen valgte at følge Epidemikommissionens anbefalinger. Fra 1. februar betegnes corona ikke længere som en samfundskritisk sygdom.

Frederikke Gørtz Augustinus er heller ikke nervøs over, at der ikke længere er restriktioner på hendes arbejde. Blandt hendes kunder er der dog forskellige meninger.

»Det har været meget forskelligt,« siger hun og uddyber:

»Nogen har helt glemt det, og andre har syntes, det er irriterende. Især folk med briller synes, det er bøvlet, for de kommer ind og dugger til.«

Også hos Selected i Vestergade i Odense er butikschefen glad for, at der ikke længere er krav om mundbind.

»Det bliver dejligt både for os og vores kunder, og vi håber, der kommer lidt mere gang i det hele igen, og folk kommer lidt mere ud igen,« siger butikschef Annette Juncher Christensen.

Butikschefen tilføjer desuden, at det måske kan berolige nogle kunder, at regeringen mener, det ikke længere er nødvendigt med mundbind.

Nu vil tiden vise, om de ophævede restriktioner byder på mere gang i gaden. I hvert fald glæder man sig i Odense gågade over, at nye tider med færre begrænsninger venter.