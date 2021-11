Det er meget svært at spå om, hvordan corona-situationen udvikler sig. Det må direktøren for en af Danmarks største udbydere af kviktest sande, efter at han nu må åbne sine testcentre op igen.

»Havde du spurgt mig for en uge siden, så havde jeg ikke nogen forventning om, at vi skulle åbne op igen.«

Sådan lyder det fra direktør i Carelink, Brian Rosenberg, der mandag åbner tre kviktestcentre i Region Syddanmark, hvor et af dem er i Odense.

Det er selvom, det kun er tre uger siden, at direktørerne havde travlt med at lukke alle regionens kviktestcentre ned.

Mandag har Carelink stillet testcenteret op igen og er klar til at teste odenseanerne endnu engang på den samme adresse, hvor man for kort tid siden lukkede ned. Adressen er Ørbækvej 101 med IKEA og Bilka som naboer.

Tidligere var det også muligt at blive testet i centrum af Odense på byens rådhus.

Kommer I til at åbne testcentre på andre lokationer i Odense også?

»Det kan jeg ikke svare på. Vi er startet med at lægge os ved en af Odenses største attraktioner, som vi tidligere har kunnet se fungerer godt. Bliver der behov for andet, så gør vi det,« siger Brian Rosenberg.

Ifølge Brian Rosenberg, så er det udelukkende erfarne kræfter, der kommer til at pode odenseanernes næsebor.

»Det er meget positivt, for når vi starter op så hurtigt igen, så er det betryggende for borgerne, at det er det samme hold, vi starter med.«

Carelink forventer at skulle teste fire til fem tusind personer i hele Region Syddanmark, når alle regionens testcentre er etableret i slutningen af ugen.

Kviktestcenteret på Ørbækvej har åbent 8-19 i hverdage og 8-18 i weekenden.