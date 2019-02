Rapport viser, at de danske skove har det ringe. S vil bekæmpe problemet med 75.000 hektar urørt skov.

De danske skove har det ringe og er blevet mørkere, viser en årlig rapport fra det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (Novana). Og det er et problem for biodiversiteten.

Problemet vil Socialdemokratiet løse ved at udlægge 75.000 hektar urørt skov.

- Det, vi har brug for, er at skabe urørt skov til gavn for biller, insekter og sommerfugle. Derfor vil vi udlægge 75.000 hektar urørt skov,

- Man kan relativt hurtigt udlægge 50.000 hektar urørt skov på de skovarealer, som allerede i dag er offentlige. De sidste 25.000 er vanskeligere og vil tage nogle flere år, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Når gamle træer får lov til at forfalde, skaber det ifølge Christian Rabjerg Madsen "fantastiske insekthoteller". Derfor er det vigtigt med mere urørt skov i Danmark, lyder det.

Mørkere skove er et problem for biodiversiteten. Mange vilde dyr og planter er nemlig afhængige af, at der kommer lys ned til skovbunden.

Ifølge seniorforsker ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs er skovbrug årsagen til de mørkere danske skove.

Christian Rabjerg Madsen mener ikke, at der er økonomiske kvaler ved at udlægge mere urørt skov.

- Det er den billigste måde at få mest mulig natur og mest mulig biodiversitet for pengene. Du kan komme rigtigt langt, hvis du har ambitionen om at skabe et grønnere Danmark ved at udlægge urørt skov, siger han.

