S-tog mellem Hillerød og Allerød i det nordsjællandske kører ikke lige nu.

Det skyldes ifølge DSB en personpåkørsel på strækningen.

Det oplyser DSB i en pressemail.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter man kort over for B.T., at der er tale om en personpåkørsel.

Vagtchefen kan dog ikke oplyse ret meget yderligere.

Han kan dog fortælle, at man arbejder ud fra en idé om, at der er tale om en ulykke.

Endnu står det ikke klart, præcis hvor personpåkørslen er fundet sted.

Der er heller ikke meldt noget om personens tilstand ud.

Af samme årsag er der heller ikke en tidshorisont på, hvornår der åbnes igen.

Opdateres ...