Der forventes længere rejsetid og færre S-tog, efter at alle togene mandag eftermiddag holdt stille.

S-togene i hovedstadsområdet kører igen efter et kort ophold, oplyser DSB.

Alle S-tog holdt kortvarigt stille ved 14.30-tiden på grund af varsel om et nyt fagligt møde blandt lokomotivførerne. Klokken 15.00 var forventningen, at S-togene alligevel ville køre inden for kort tid, og et kvarter senere kører de så igen, skriver DSB på Twitter.

Men der forventes længere rejsetid og færre S-tog, skriver DSB.

Store dele af S-togstrafikken var lammet mandag morgen, fordi lokomotivførerne klokken 07.00 var til fagligt møde og derfor ikke var på job.

Mandagens arbejdsnedlæggelse kommer, efter at DSB og Dansk Jernbaneforbund 31. oktober afbrød forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale.

Lokomotivførerne er blandt andet utilfredse med, at DSB har lagt op til at skære antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29.

Det skrev fagforeningen Dansk Jernbaneforbund på sin hjemmeside fredag.

Klokken 14.00 skrev TV2, at lokomotivførerne igen ville mødes til et fagligt møde. Det skulle ske klokken 16.00 og 20.00.

Alle S-tog holdt derfor stille, men kort efter kom meldingen om, at S-togene alligevel ville køre igen.

Det vil fortsætte med at påvirke togtrafikken i de følgende timer, fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Det kommer til at tage noget tid, før vi kan genoptage trafikken i normalt omfang, siger han.

DSB opfordrer passagerer til at tjekke Rejseplanen eller dsb.dk for at følge udviklingen i trafikken.

