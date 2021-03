S-tog mellem Hillerød og Allerød i det nordsjællandske holdt tidligere søndag formiddag stille.

Det skyldtes ifølge DSB en personpåkørsel på strækningen.

Det oplyser DSB i en pressemail.

Hos Nordsjællands Politi bekræftede man kort over for B.T., at der er tale om en personpåkørsel.

I en opdatering fra politiet i Nordsjælland fortæller man nu, at arbejdet på stedet er overstået.

»Manden, der blev ramt, hoppede selv ned på skinnerne,« forklarer vagtchef Flemming Hansen.

»Der er tale om et uheld. Og han har ikke forsøgt at tage sit eget liv,« understreger vagtchefen.

Han kender ikke til personens nuværende tilstand. Men da vedkommende blev kørt fra Hillerød Station, hvor uheldet fandt sted, var han i »kritisk tilstand«.

Manden er nu kørt til Rigshospitalets Traumecenter for videre behandling.

Samtidig fortæller vagtchefen, at arbejdet på stedet er overstået.

Hvilket betyder, at togdriften igen er givet fri.

