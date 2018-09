Jesper Petersen (S) har politianmeldt en mand for dødstrusler mod hans søn. Det gør han på baggrund af et tweet, som manden, Jakob Greve, skrev den 28. august.

»Jeg oplevede det som krænkende, sårende og et angreb på mig og min familie, som jeg ikke har prøvet før. Politikere er også mennesker, og der er grænser for, hvad man skal finde sig i,« siger Jesper Petersen til DR.

Tweetet var et svar til Jesper Petersen, som på Twitter glædede sig over regeringens beslutning om at droppe et forslag om lavere arveafgift. Til det svarede Jakob Greve:

»Hvis det er retfærdigt, at jeg skal betale 36.25% i arveafgift, så er det vel også retfærdigt, at dine livsarvinger, og din (formoder jeg) lille grimme søn går bort, så du kan prøve, hvordan det er? Ingen socialt skæv skat er retfærdig,« tweetede Jakob Greve.

Screendump af den udveksling på Twitter, der nu har ført til en politianmeldelse. Vis mere Screendump af den udveksling på Twitter, der nu har ført til en politianmeldelse.

Jesper Petersen, der er skatteordfører for Socialdemokratiet, forklarer, at han har gået og tænkt over, om ordene i tweetet er en sag for politiet. Det fik ham til at tale med den efterforskningsbetjent, der er på Christiansborg. Det var betjenten, der valgte at videregive sagen til Københavns Politi.

Jakob Greve giver ikke meget for politianmeldelsen. Han fastholder overfor B.T., at tweetet aldrig har været ment som en trussel.

»Det er en uskik. Det viser hans manglende format, og det er ude af proportioner,« siger Jakob Greve, der ikke regner med, at der bliver nogen sag.

»Det skal være egnet som en trussel, og det skal være egnet til at fremkalde frygt, og ingen af delene er tilfældet,« siger han.

Jakob Greve fastholder, at meningen med hans tweet var at debattere arveafgift.

»Jeg har ikke udtrykt mig for hårdt, hvis man kender sagens sammenhæng. Der er noget jura i det, og der er noget ytringsfrihed i det. Han må selvfølgelig misforstå alt det, han vil. Men indtil der ligger noget konkret, vil jeg betragte det som misbrug af samfundets ressourcer,« siger Jakob Greve til B.T.

Han har endnu ikke hørt fra politiet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Petersen. Det har ikke været muligt.