»Det er uacceptabelt«, »helt utilstedeligt«, og »jeg vil bede om en redegørelse«.

Der er hårde ord fra både blå og rød fløj i Folketinget, efter det er kommet frem, at mere end hver anden patient med prostatakræft i Region Hovedstaden fik forsinket behandling i fjerde kvartal sidste år.

I december forsikrede den øverste ledelse ellers, at det ikke ville ske.

På et pressemøde 22. december 2020 på Rigshospitalet forklarede både regionsformanden Sophie Hæstorp Andersen (S) og lægefaglig direktør Dorte Crüger, at de »klarer den«.

Her ses Sophie Hæstorp Andersen (S), der formand for Region Hovedstaden, under pressemødet om coronakrisen på Rigshospitalet tirsdag den 22. december 2020. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her ses Sophie Hæstorp Andersen (S), der formand for Region Hovedstaden, under pressemødet om coronakrisen på Rigshospitalet tirsdag den 22. december 2020. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi står allermest over for at skulle have hjælp til nogle af de kræftpatienter og andre patienter, der skulle have været opereret i julen eller hen over nytår. For nogle af dem kan det godt være, vi bliver nødt til at finde hospital i Syddanmark, der kan tage dem, så de kan få den behandling, de skal have til tiden, og ikke vente på, at vi får folk tilbage på operationsgangen, fordi de i øjeblikket er ved at hjælpe covid-19-patienter andre steder,« sagde den lægefaglige direktør og tilføjede:

»Vi må også sige, at vi klarer den. Det er et stort hospitalsvæsen, og det er imponerende, som vores medarbejdere og ledere finder løsninger.«

Og fra Sophie Hæstorp Andersen var meldingen denne:

»Vi er klar til at håndtere det her ekstra pres. Men kun fordi vi helt ekstraordinært indkalder ekstra meget bemanding,« sagde regionsformanden.

I søndags fortalte B.T. om 75-årige Svend Erik Bodi, der på grund af prioriteringen af indlagte patienter fik udsat sin operation hos Herlev Hospital for senfølger efter prostatakræft. Foto: Philip Flindt/Byrd Vis mere I søndags fortalte B.T. om 75-årige Svend Erik Bodi, der på grund af prioriteringen af indlagte patienter fik udsat sin operation hos Herlev Hospital for senfølger efter prostatakræft. Foto: Philip Flindt/Byrd

Alligevel viser det sig altså, at det helt nøjagtigt kun var 48 procent af de 21 kirurgiske behandlinger af patienter med prostatakræft, der lever op til forventede forløbstid i kræftpakkerne.

Det er et regulært styrtdyk i behandlinger til den forventede tid for denne gruppe kræftsyge i hovedstadsregionen.

I tredje kvartal af 2020 var det nemlig hele 83 procent af behandlingerne for prostatakræft i Region Hovedstaden, der levede op til kræftpakken.

Så altså et fald på 35 procentpoint på meget kort tid.

Se kræftbehandlingen i din region Her ses antallet af patienter med prostatakræft, der er blevet behandlet inden for den forventede behandlingstid i de sidste to kvartaler af 2020 i procenter. Som du kan se er forskellen stor: Region Syddanmark Fjerde kvartal 2020: 35 procent Tredje kvartal 2020: 71 procent Fald på: 36 procentpoint Region Hovedstaden Fjerde kvartal 2020: 48 procent Tredje kvartal 2020: 83 procent Fald på 35 procentpoint Region Nordjylland Fjerde kvartal 2020: 53 procent Tredje kvartal 2020: 79 procent Fald på 26 procentpoint Region Midtjylland Fjerde kvartal 2020: 66 procent Tredje kvartal 2020: 67 procent Fald på ét procentpoint Region Sjælland Fjerde kvartal 2020: 38 procent Tredje kvartal 2020: 33 procent Stigning på fem procentpoint Samlet for hele landet Fjerde kvartal 2020: 49 procent Tredje kvartal 2020: 69 procent Fald på 20 procentpoint Kilde: Sundhedsstyrelsen

Og det fald er langt større end gennemsnittet for alle landets fem regioner.

B.T. har bedt Sophie Hæstorp Andersen om en kommentar til udmeldingen på pressemødet, når det nu viser sig, at hver anden kræftbehandling blev forsinket.

Hun vil dog kun citeres for dette:

»Da vi lige før jul indkaldte til pressemøde og understregede, hvor vigtigt det var at holde smitten nede og få styr på epidemien, så var det jo lige præcis, fordi vi var bange for, at vi ville komme i en situation, hvor vi ikke kunne behandle alle med alvorlig og akut sygdom,« lyder det på mailsvar.

Det er uacceptabelt Kirsten Normann Andersen (SF)

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, beder nu om en redegørelse fra Region Hovedstaden.

»Det har hele tiden stået lysende klart, at kræftområdet ikke skulle påvirkes af coronahåndteringen. Derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der helt konkret er gået galt. Det skylder vi simpelthen de mennesker, som stik imod det, som sundhedsministeren har lovet, har fået udsat deres behandling,« siger han.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, kalder det »helt utilstedeligt«, at kræftpatienter udskydes.

»Det kan jo have fatale konsekvenser. Kræft bør have højeste prioritet, og hvis en region har mangel på kapacitet, må man bede andre regioner om at hjælpe eller nedprioritere andre mindre alvorlige sygdomme,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forklarer, at der er store forskelle på kræftbehandlingen rundt i landets regioner under coronaen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forklarer, at der er store forskelle på kræftbehandlingen rundt i landets regioner under coronaen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Også fra rød blok er der kritik.

»Det er uacceptabelt, hvis patienter med livstruende sygdom ikke er behandlet i tide. Vi har fået løfte om, at livstruende sygdom kan behandles – uanset at sygehusene også skulle tage sig af alvorligt syge coronapatienter,« siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF.

Sundhedsminister Magnus Heunicke anerkender, at der er meget store forskelle på behandlingerne af kræftpatienter. Og de store forskelle skal der nu redegøres for.

»Fejl og svigt i behandlingen af kræftpatienter er dybt ulykkelige, uanset om de sker under en pandemi eller ej. Antallet af patienter i kræftpakkeforløb var samlet set højere i 2020 end i tidligere år. Men vi ser desværre, at der bag disse tal gemmer sig regionale forskelle på forløbstiderne for forskellige kræfttyper. Derfor har Sundhedsstyrelsen også bedt regionerne om at redegøre for behandlingen på udvalgte områder,« siger han.