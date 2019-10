Flere støttepartier vil tilbyde psykologhjælp til unge uden henvisning, men regeringen er ikke overbevist.

Fremover skal det ikke være nødvendigt med en henvisning fra lægen, før at unge kan få gratis psykologhjælp. Det mener flere af regeringens støttepartier.

Regeringen mener derimod, at der er en fordel i, at psykologhjælpen går igennem den praktiserende læge, siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

- Der er argumenter både for og imod, at lægen er inde over. Der kan være medicin, som psykologen ikke nødvendigvis har kendskab til, og der kan være fordele ved, at lægen har det fulde overblik, siger han.

I forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne udvides ordningen om gratis psykologhjælp til unge til at omfatte også dem mellem 6 og 24 år.

Men flere af partierne mener, at hjælpen ikke længere skal være betinget af hverken lægehenvisning eller diagnoserne "lettere til moderat angst og depression" som i dag.

Regeringen vil gerne lytte til støttepartiernes argumenter, siger Rasmus Horn Langhoff.

- Alle gode input til, hvordan vi kan styrke indsatsen, tager vi positivt i mod, der er jo nogle kommende finanslovsforhandlinger, og vi må forhandle videre der, siger han.

/ritzau/