Udlændinge- og integrationsordfører hos Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, rynker på næsen over Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth, efter han mandag harcelerede over en lokal Bilka, der solgte en kage i forbindelse med ramadanens afslutning.

»Kenneth signalerer til alle muslimer, at deres højtider ikke har noget med os i Danmark at gøre. Ud over et os og dem synes jeg, han skaber nogle konflikter, hvor der ikke burde være nogen,« siger Mattias Tesfaye og understreger, at Socialdemokratiet - som ellers på det seneste har nærmet sig DF på udlændingeområdet - aldrig kunne finde på at regulere, hvilke højtider de danske supermarkeder skal markere.

Den ophedede debat om ramadan-kagen, Eid Mubarak, som Bilka på Vestegnen og mange andre Bilkaer landet over sælger i forbindelse med fastemånedens afslutning, har siden, Kenneth Kristensen Berth lagde sit billede af kagen op på Facebook, sendt voldsomme bølgeskvulp gennem den politiske andedam.

Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, tordner mod Kenneth Kristensen Berth og beskylder ham for at »splitte befolkningen«.

'Hvornår er du i mål? Når den sidste muslim er flyttet eller konverteret? Eller er det nok, at de dropper kagen - og tørklædet, og fuldskægget, og de muslimsk klingende navne, og moskeen?', skrev han tidligere mandag på Facebook og uddybede senere sin kritik til B.T.

Den forkerte kamp

Ifølge Mattias Tesfaye kæmper DF'eren med sin distancetagen til den muslimske højtid den helt forkerte kamp.

»Vi skal lægge vores fokus der, hvor vi har reelle konflikter og problemer. Og det er med dem, der har en forstokket og gammeldags holdning til islam. Dem, der vælger at fejre afslutning af ramadanen med at købe en kage i Bilka, er ikke problemet,« understreger Mattias Tesfaye og fortæller, at han - ligesom Kenneth Kristensen Berth - også handler i den omtalte Bilka på Vestegnen.

»Når vi som politikere nu bor herude på Vestegnen, hvor der også bor rigtig mange muslimer, synes jeg, vi har et ansvar om at favne bredt og ville dem, der også vil Danmark. Størstedelen af dem, der handler i vores Bilka er jo ikke muslimer, der forsøger at opretholde en gammeldags form for islam. Det er muslimer, som er velintegreret i det danske samfund, siger han og fortsætter:

»Så i stedet for at male et billede af, at alle muslimer vil ødelægge vores samfund, synes vi, at det centrale for vores samfund bør være, at der skal være plads til flere trossamfund, og at vi formår at adskille opfattelsen af den almindelige muslim fra den fanatiske, siger Mattias Tesfaye, som er glad for, at Bilka på deres egen finurlige vis rækker ud og siger, at den muslimske højtid også er en del af det danske samfund.

Over for Ritzau uddyber Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth sin kritik og siger, at 'kagen symboliserer en stigende islamisering af vores fædreland'.