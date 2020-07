Formanden for Socialdemokratiets partiforening i Furesø, Lisbeth Lykke Harsvik, er død i en alder af 57.

Lisbeth Lykke Harsvik omkom efter at have været involveret i en trafikulykke lørdag aften på Hillerødmotorvejens forlængelse. Det skriver Sjællandske Medier.

Partiformanden blev påkørt bagfra af en bil, som havde en 23-årig mand som fører.

Lisbeth Lykke Harviks bil endte i et vejtræ, og hun mistede livet, mens hendes mand, som sad på passagersædet, blev kvæstet og fortsat er indlagt på Rigshospitalet.

Den 23-årige mand, som kørte den anden bil, kom ikke alvorligt til skade ved ulykken.

Han er efterfølgende blevet sigtet for spirituskørsel samt uagtsomt manddrab, oplyser Nordsjællands Politi.

Det vides endnu ikke, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

Lisbeth Lykke Harvik har en lang politisk karriere bag sig som blandt andet gruppeformand for Socialdemokratiet i Furesø Byråd, og ved årtusindskiftet forsøgte hun at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet i Ballerupkredsen.

Hun måtte dog se sig slået af nuværende statsminister Mette Frederiksen, som i dag er opstillet i Aalborg.