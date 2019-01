Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nyt cyberudspil skal beskytte livsvigtig infrastruktur

Med en markant oprustning af det danske cyberforsvar skal sundhedsområdet, energiforsyningen og øvrige sårbare områder i Danmark beskyttes bedre mod truslen fra cyberangreb. Sådan lyder løftet fra regeringen, der mandag offentliggør nye cyberstrategier med 68 konkrete initiativer, skriver Jyllands-Posten.



Egypten rækker hånd ud til kristne og åbner kæmpe katedral

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, indviede søndag Mellemøstens største katedral i Egypten øst for Kairo. Det rapporterer BBC. Den nybyggede katedral holdt sin første midnatsmesse under et stort sikkerhedsopbud søndag - aftenen før den koptiske jul. Koptere har i de senere år været udsat for flere attentater fra islamistiske bevægelser.

Det var præsident Abdel Fattah al-Sisi (til højre), der søndag indviede Egyptens nye katedral. Her ses han sammen med den koptiske pave Tawadros II af Alexandria (til venstre). Mohamed El-Shahed Foto: MOHAMED EL-SHAHED Vis mere Det var præsident Abdel Fattah al-Sisi (til højre), der søndag indviede Egyptens nye katedral. Her ses han sammen med den koptiske pave Tawadros II af Alexandria (til venstre). Mohamed El-Shahed Foto: MOHAMED EL-SHAHED

S: Børn på Udrejsecenter Sjælsmark kan tvangsfjernes

Børn, der mistrives på Udrejsecenter Sjælsmark, kan i yderste konsekvens tvangsfjernes fra deres forældre. Sådan lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye. Han opfordrer Hørsholm Kommune til at gribe ind, hvis nogle børn har det for dårligt. Det skriver det politiske netmedie Altinget.

Ejer af escape-room i Polen er sigtet efter dødelig brand

En 28-årig ejer af et escape-room i Polen er blevet sigtet i forbindelse med en dødsbrand i fredags, hvor fem teenagepiger omkom. Den 28-årige mand er sigtet "for med overlæg at have skabt brandfare og for utilsigtet at have forårsaget pigernes død". Det oplyser anklager Ryszard Gasiorowski til AP.

Politifolk og brandmænd står ude foran det escape-room i Koszalin, hvor fem piger fredag omkom i en brand. En 28-årig ejer af stedet er sigtet i sagen. Foto: MARCIN BIELECKI Vis mere Politifolk og brandmænd står ude foran det escape-room i Koszalin, hvor fem piger fredag omkom i en brand. En 28-årig ejer af stedet er sigtet i sagen. Foto: MARCIN BIELECKI

Halvdelen af Norges nye biler ventes i år at være elbiler

I 2019 vil over halvdelen af alle solgte nye biler i Norge være rene elbiler. Det siger forbrugerorganisationen Norsk Elbilforening. Det giver Norge en enestående placering i Europa. Ingen andre europæiske lande har med så stor fart fået indfaset elbiler i bilparken. Helt i bund ligger Danmark, hvor salget af nye elbiler var under 1600 i 2018.

USA til Tyrkiet: Hold fingrene væk fra kurderne i Syrien

De amerikanske soldaters tilbagetrækning fra Syrien kommer ikke til at ske, uden at Tyrkiet erklærer sig villig til at beskytte USA's kurdiske allierede i Syrien. Det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, under en rundrejse i Mellemøsten, skriver Reuters. Et krav, som Tyrkiet hidtil kun har haft foragt over for.

De 2000 amerikanske soldater, der i øjeblikket er i Syrien, skal først hjem, når USA har nedkæmpet Islamisk Stat og fået forsikringer fra Tyrkiet, siger den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton. Foto: Kevin Lamarque Vis mere De 2000 amerikanske soldater, der i øjeblikket er i Syrien, skal først hjem, når USA har nedkæmpet Islamisk Stat og fået forsikringer fra Tyrkiet, siger den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton. Foto: Kevin Lamarque

Trump og Kim leder efter nyt mødested

USA's præsident, Donald Trump, bekræftede søndag, at der er forhandlinger i gang, om hvor det næste møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, skal finde sted. Det skriver AFP. Trump holdt i juni sidste år et opsigtsvækkende møde med Kim i Singapore.

S afviser afstemning om forsvarsforbehold

Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, efterlyser en afstemning om forsvarsforbeholdet, men det afviser Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Det nuværende forbehold fungerer, sagde S-lederen i en debat på Radikales nytårsstævne i Nyborg søndag.

