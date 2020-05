Nu skal statsminister Mette Frederiksen (S) punge ud til rejsebranchen.

Før vil kunderne ikke få penge tilbage for de nu aflyste sommerrejser. Så klar er meldingen fra rejsedirektør.

De hårde ord kommer, efter Mette Frederiksen holdt pressemøde fredag, hvor det kom frem, at rejser til alle andre lande end Norge, Tyskland og Island frarådes indtil 31. august.

»Det er voldsomt mange penge, vi taler om. Det kræver, at der kommer hjælpepakke fra regeringen til rejsebranchen, før vi betaler penge tilbage til kunderne for de aflyste rejser,« lyder kravet fra Peder Hornshøj, der er administrerende direktør hos Bravo Tours.

Her er reglerne for sommerferie i udlandet Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august. Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra d. 15. juni åbner op for rejser til. Hvis man allerede har booket en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til, skal spørgsmål vedr. økonomisk erstatning rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Forbrugerrådet TÆNK skriver dette på hjemmesiden om status for rejser, der er købt inden 31. august: Pakkerejseloven giver dig ret til at afbestille din rejse og få alle dine penge retur uden at betale et afbestillingsgebyr, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejse til området.

Du skal dog have købt din pakkerejse, før området blev erklæret usikkert at rejse til.

Afbestiller du rejsen, har du ret til at få pengene tilbage senest 14 dage efter aflysningen.

Har du lejet bil eller købt billetter til et arrangement? Så er det kun dækket af rejsebureauet, hvis du har købt tingene som en del af en pakkerejse. Køber du selv andre services på din ferie, kommer det an på vilkårene hos dem, du har købt servicen af. Kilde: Udenrigsministeriet og Forbrugerrådet TÆNK.

Det vil sige, at danskere, der har bestilt sommerrejser hos Bravo Tours til de populære chartersteder, skal vente på, at regeringen er klar med en hjælpepakke, før rejseselskaberne betaler penge tilbage.

Peder Hornshøj er rystet over situationen.

»Vi er rystede over, det er så lang en periode, at man har stoppet os i at levere pakkerejser,« siger han.

Peder Hornshøj, hvor mange penge handler det om, der er bestilt sommerrejser for, og som nu er aflyst?

Her er et billede fra en strand på den spanske ferieø Mallorca i Middelhavet, der netop er åbnet op igen efter nedlukningen under coronakrisen. Men indtil 31. august kan danskerne ikke komme på ferie ved denne eller andre strande, der ikke lige hører til Island, Norge og Tyskland. REUTERS/Enrique Calvo Foto: ENRIQUE CALVO Vis mere Her er et billede fra en strand på den spanske ferieø Mallorca i Middelhavet, der netop er åbnet op igen efter nedlukningen under coronakrisen. Men indtil 31. august kan danskerne ikke komme på ferie ved denne eller andre strande, der ikke lige hører til Island, Norge og Tyskland. REUTERS/Enrique Calvo Foto: ENRIQUE CALVO

»Det tal, jeg hørte fredag, er omkring fire milliarder kroner, der alt i alt er solgt rejser hen over sommerferien for fra rejsebranchen,« siger han.

Hvad med kunderne hos Bravo Tours?

»Vi er ved at undersøge det, men vi taler nok mellem 50 og 100 mio. kr.,« vurderer Peder Hanshøj.

Det virker da også som noget af et kaos for danskere, der har bestilt en charterferie denne sommer.

Her er det en strand i Grækenland, der i tirsdags åbnede op. Men heller ikke her kan danskerne holde ferie før tidligst den 31. august. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS/Ritzau Scanpix) Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere Her er det en strand i Grækenland, der i tirsdags åbnede op. Men heller ikke her kan danskerne holde ferie før tidligst den 31. august. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS/Ritzau Scanpix) Foto: ANGELOS TZORTZINIS

B.T. har talt med to andre rejseselskaber, som har anderledes tilbud til kunderne.

Eksempelvis har Apollo Rejser besluttet, at kunderne har tre muligheder.

Kunderne kan bede om gavekort på det betalte beløb, udsættelse af rejsen eller få pengene igen.

Og det er uanset, om der er hjælpepakke på vej eller ej til rejsebranchen.

Er du skuffet over, at regeringen har lukket for rejser i sommerferien, der ikke lige er til Tyskland, Norge og Island?

»Vi beklager den her situation for vores kunder. Fredag ringede rigtig mange kunder ind, og vi har sendt mail ud om, hvad mulighederne er. Heldigvis har mange stor forståelse for situationen,« siger Glenn Bisgaard, der er salgsdirektør hos Apollo Rejser.

Hos TUI Rejser – det tidligere Star Tours ​– er der to muligheder for kunderne, der har købt charterferie til sommer. Enten kan kunderne få en ombookning til efter 31. august. Eller også kan de få pengene retur.

»Vi har valgt disse to muligheder for kunderne. Vi uddeler ikke et gavekort,« siger Mikkel Hansen, der er pressechef hos TUI Rejser.

Men hvornår får kunderne så pengene tilbage?

Hoteller og strande er ved at åbne op igen mange steder. Her er en swimmingpool ved et hotel på den populære græske ø Kreta, inden det åbnede op. Det er dog fortsat lukket for danske rejsene frem til 31. august. Foto: Simon Knudsen Vis mere Hoteller og strande er ved at åbne op igen mange steder. Her er en swimmingpool ved et hotel på den populære græske ø Kreta, inden det åbnede op. Det er dog fortsat lukket for danske rejsene frem til 31. august. Foto: Simon Knudsen

»Det er et rigtigt godt spørgsmål. Det kommer til at tage tid, men vi arbejder på højtryk for at give et tidspunkt,« siger Mikkel Hansen.

TIP OS: Har du bestilt sommerferie til udlandet og kan ikke få pengene retur? Skriv til B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Spørgsmålet er så, hvorfor kunderne hos Bravo Tours skal vente på hjælpepakke fra regeringen.

Peder Hornshøj, ny hjælpepakke eller ej, skal kunderne ikke have de betalte penge tilbage, hvis de ikke får rejsen?

Her er det stranden Las Teresitas på Tenerife, der 25. maj igen åbnede op. Heller ikke her kan danskere tage på sommerferie. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN Vis mere Her er det stranden Las Teresitas på Tenerife, der 25. maj igen åbnede op. Heller ikke her kan danskere tage på sommerferie. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN

»Det er et enormt godt spørgsmål. Men hele rejsebranchen har været sat under pres siden 13. marts. Vi betaler mange penge forud til hoteller og flyselskaber. Vi kan ikke bare sige okay, så smider vi lige op til 100 millioner kroner ud til kunderne. Vi er afhængige af, at der kommer en hjælpepakke,« siger Peder Hornshøj.

Hvad nu hvis der slet ikke kommer en ny hjælpepakke fra regeringen til rejsebranchen?

»Vi har hidtil set, at mange har ombooket deres rejser, så de kan komme afsted på et senere tidspunkt, og det tror jeg også, at mange vil gøre i den her situation,« siger han og tilføjer:

»Men der er sikkert også mange, der gerne vil have deres penge tilbage.«