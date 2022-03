Carsten Göllnitz Gregers Pedersen spottede allerede de to piger, da han lørdag formiddag i sit DSB-lokomotiv var 200 meter fra Jyderup Station i Nordvestsjælland.

De to piger løb først over skinnerne én gang. Så vendte de sig om og tog samme tur tilbage.

Da Carsten nærmede sig pigerne, fik han øjenkontakt med en af dem fra sit lokomotiv.

Pigen smilede og tog så endnu en tur over skinnerne.

I samme sekund rykkede lokomotivføreren sig tættere frem i stolen, begyndte at bremse og lagde sin hånd klar til at trykke det høje toghorn i bund.

Han var nu særdeles tæt på stationen, da den anden pige forsøgte at tage en kort sprint over skinnerne endnu en gang, men da hun var halvt over, lod Carsten hornet lyde.

Den unge pige stoppede midt på skinnerne mellem spor 1 og spor 2 på Jyderup Station i et splitsekund – direkte i togets kørebane – og løb så væk bag stationsbygningen med sin veninde.

Ganske rystet stoppede Carsten toget som vanligt, og mens passagerer steg ind og ud, kiggede han ud ad vinduet efter de to piger.

Men de var ingen steder at finde.

Men de var ingen steder at finde.

Carsten vidste dog udmærket, hvad de to piger havde gang i: De spillede 'kylling'.

I 'kylling' handler det om at lade et tog eller en bil komme så tæt på som muligt, mens man krydser den vej- eller togbane, som transportmidlet kører på.

Der er dog gennem tiden eksempler på, at det kan gå grueligt galt, og det gjorde det eksempelvis i 2015, da en amerikansk pige på 15 år fra Arizona blev ramt af et tog og døde.

Derfor sad Carsten også målløs tilbage, da han senere på dagen fik fri fra sit arbejde som lokofører.

»Jeg føler, at jeg er okay, men jeg blev stikhamrende tosset over det, og jeg plejer at sige: Det er ikke spørgsmål om hvis, men hvornår det går galt. Det er jo livsfarligt, og der skal ikke meget til, før man kan snuble. Hvorfor tænker man sig ikke om?'« siger Carsten Göllnitz Gregers Pedersen, der vurderer de to piger til at være mellem 10 og 14 år.

Han og kollegaerne er vant til, at der i tide og utide er personer, som krydser skinnerne for at slå genvej eller nå et andet tog, men det er sjældent, at man ser nogen spille 'kylling'.

»Jeg har hørt om et par kollegaer, der også har oplevet, at de her børn leger 'kylling', så jeg synes, det er vigtigt at sende budskab til forældre om at tage en snak med deres børn. De skal vide, hvor galt det hurtigt kan gå,« siger Carsten Göllnitz Gregers Pedersen.

DSBs sikkerhedschef, Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, fortæller, at man har to til tre episoder om året, hvor personer løber frem og tilbage over skinnerne som led i et spil 'kylling', men at det er »to til tre episoder for meget«.

»Grundlæggende er det jo forfærdeligt og meget farligt at krydse skinnerne på den måde. Der skal ikke gå meget galt, før man skvatter. Derfor ser vi med stor alvor på det,« lyder det fra sikkerhedschefen.

Han understreger derudover, at man også har alt for mange danskere, der af andre årsager løber over skinnerne, mens et tog er på vej.

»Generelt har vi flere, der ikke nødvendigvis leger 'kylling', men som krydser sporet af forskellige grunde, og hvert år kommer nogen til skade. Vi arbejder meget på at få minimeret tallet, for det er meget farligt,« siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.