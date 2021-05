»Jeg kan ikke lide, når han kysser mig med hans skæg, også selvom jeg siger, at han ikke skal.«

Der går et sus gennem Mette, da hun hører ordene fra sin femårige datter. Og chokket bliver kun værre, da hun spørger sin datter, hvor hun blev kysset.

»'På munden', siger hun og peger på sin mund.«

Mette beskriver ordene som en mors værste mareridt. Et mareridt, der begynder, under en time inden ordene kommer ud af datterens mund.

Vi spoler tiden tilbage.

35-årige Mette Jannsen fra Odense er ude at gå og finder sin datters cykel smidt uden for et hus i nærheden af, hvor hun bor. Hun kan ikke se datteren nogen steder og begynder at kalde efter hende.

Hun undrer sig over, at cyklen holder parkeret foran huset, fordi hun tror, at datteren er hos en veninde.

Mette ved, at der bor en mand i huset, men har aldrig hilst på ham. Alligevel vælger hun at banke på. Og så får Mette sig ellers noget af et chok.

»Det er min datter på fem år, der åbner døren hos manden,« fortæller hun.

»Min datter begynder straks at tage overtøj og sko på. Jeg tror, hun kunne se, at jeg ikke var tryg i situationen og derfor vil hurtigt videre,« siger Mette.

Manden, der bor i huset, inviterer dog Mette ind for at vise, at han har købt nye tuscher, som han fortæller, de har leget med.

»Jeg ser, der er tuscher på bordet, Ramasjang i fjernsynet og en masse børneting rundt omkring.«

Og så kommer det frem, at det faktisk ikke er første gang, at Mettes datter har været på besøg hos manden.

»Han fortæller mig, at min datter og hendes veninde også var der dagen før, hvor de havde spist kage og slik.«

Mette siger, at hun ikke bryder sig om, at børnene kommer hos ham, og at det derfor må stoppe. Men ifølge Mette kan manden ikke se noget mærkeligt eller forkert i besøgene:

»Han svarer, at han ikke forstår, de ikke må komme der, når de jo hygger sig. Og så siger han, at jeg ikke skal bestemme, hvem han lukker ind i sit hjem,« siger Mette.

Da mor og datter kommer hjem, er spørgsmålene mange.

»Jeg spørger min datter, hvad de laver, når de er hos manden, og får svaret, at de tegner, ser fjernsyn – og så kan han også godt lide at kramme,« fortæller Mette.

»Og så siger hun, 'vi krammer sådan her, mor' og krammer mig meget tæt og fast. Og siger så, 'jeg kan ikke lide, når han kysser mig med hans skæg, også selvom jeg siger, at han ikke skal'.«

Mette spørger prompte, hvor manden kysser hende. Om det er på kinden?

»'Ej mor, på munden', siger hun og peger på sin mund.«

Den meget bekymrede mor spørger så sin datter, om hun har set, hvor manden sover.

»Så svarer hun ja og fortæller, at hun har ligget i hans seng, mens han sad ved computeren,« fortæller Mette.

Moderhjertet bløder. Nu vil hun ikke spørge mere. Hun var bange for at høre svarene og for at komme til at lægge ord i munden eller tanker i hovedet på sin datter. Mette vil lade nogle professionelle tage over.

»Jeg er helt i stykker. Det er det værste, man som mor kan forestille sig. Jeg går og håber og beder til, at hun ikke er ødelagt for livet med den her oplevelse,« siger hun.

Efter Mette har lavet et opslag på Facebook, hvor hun fortæller om hændelsen, er hun blevet kontaktet af en anden lokal dame, som har oplevet, at den omtalte mand tidligere har kaldt efter Mettes datter, da de kom gående sammen.

»Det kan godt være, at han ikke er sådan en mand, som jeg tænker i mit hoved lige nu. Måske, at han fejler noget, der gør, at han mangler et filter og ikke tænker, at man ikke lukker små piger ind i ens hus og kysser dem. Det tør jeg bare ikke satse min datter på,« fastslår Mette.

Derfor meldte hun sagen til politiet samme dag, som hændelsen fandt sted. Fyns Politi bekræfter sagen til B.T.

»Vi har talt med parterne i sagen, og efterforskningen er i gang,« fortæller Lars Thede, Politikommissær ved Fyns Politi.

Sagen blev meldt mandag 3. maj klokken 15.16 og blev ifølge Thede kørt samme dag, som den blev anmeldt.