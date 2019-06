TV 2 Dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’ satte i sidste uge gang i en voldsom debat om forholdene for vuggestue- og børnehavebørn ved at vise skjulte optagelser fra to københavnske daginstitutioner.

Flere af episoderne blev karakteriseret som offentligt omsorgssvigt.

Over for A4 Nu bryder Maria Olsen, der er tillidsrepræsentant i en af de filmede institutioner, nu tavsheden.

»Jeg er ked af det, frustreret, gal og vred og usikker. Altså nu er vi jo blevet stemplet som nogle, der ikke kan vores arbejde og ikke gør vores arbejde godt. Så bliver jeg usikker på, om forældrene tror på mig, og gør jeg nu det her godt nok,« siger 40-årige pædagogmedhjælper Maria Olsen til A4 Nu.

Det var den pædagoguddannede Chili Djurhuus, der i dag er journaliststuderende, som med kameraer i forskellige tasker filmede hverdagen.

Tillidsrepræsentanten har ikke været på de stuer, der er blevet optaget, men ligesom de fleste af kollegaerne er hun stærkt påvirket af oplevelsen.

»Man bliver også usikker på, om der stadig er nogle, der overvåger os. Lige nu er det jo blæst meget op i medierne, så der bliver man mindet om det hele tiden, men når der er gået lidt tid, håber jeg, at følelsen af at blive overvåget forsvinder igen,« siger Maria Olsen.

En del af Maria Olsens vrede er rettet mod Chili Djurhuus, der har omkring 15 års erfaring som pædagog bag sig.

»Hun har misbrugt vores tillid i den grad. Jeg er vred på hende, for hun er kommet ind for at skulle hjælpe os. Vi stod og manglede en pædagog på den stue, og hun siger ja til at blive ansat og hjælpe med at løfte den opgave, og så har hun en helt anden dagsorden,« siger Maria Olsen.

Allerede mens optagelserne stod på, var der flere ting ved undercoverpædagogen, som personalet studsede over.

»Blandt andet gik hun altid rundt med en taske på. Hun tog ikke ansvaret på sig i forhold til børnene, siger Maria Olsen, der beskriver det som en bombe, da det kom frem, at den tidligere kollega havde foretaget hemmelige videooptagelser.«

I en mail til A4 Nu påpeger Chili Djurhuus, at det naturligvis ikke er muligt at være helt åben om sine hensigter, når man filmer med skjult kamera. Og at hun godt kan forstå, ’at det har været hårdt for institutionerne at få at vide.’

Hun understreger samtidig, at hun har gjort alt, hvad hun kunne, for at give børnene den bedst mulige omsorg i de 11 dage, hun var ansat på institutionen.

Hos TV 2 forstår redaktør Lasse Bjerre godt, at pædagogerne er berørt af situationen.

'Men vi har gjort det for at dokumentere en række kritiske forhold, der af eksperter bliver betegnet som offentligt omsorgssvigt, og som Københavns Kommune selv kalder fuldstændigt uacceptable. Det har også ført til, at kommunen nu vil ændre praksis og en større debat om at få forbedret forholdene i daginstitutionerne,' skriver Lasse Bjerre i en mail til A4 Nu.

Maria Olsen ønsker ikke at kommentere, hvilket ansvar de enkelte pædagoger har haft for de episoder, der er filmet.

»Vi skal arbejde på at være professionelt uenige. Man skal skride ind, hvis der er en situation, som går ud over børnene.«

»Det er under ingen omstændigheder okay, at man taler grimt til børnene, så hvis man er helt presset, må man bede om hjælp fra en kollega,« siger hun.