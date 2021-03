Råd til forældre om TikTok

1. Hjælp barnet med at ændre privatlivsindstillingerne

Som udgangspunkt er ens profil offentlig i TikTok. I det lille tandhjul under ens profil kan man gøre sine profilindstillinger mere private. Hjælp børnene og de unge med at ændre på indstillingerne, så det passer til det, I bliver enige om. Man kan blandt andet indstille, om alle må kunne skrive til en, om alle må kunne se ens lokation, og om alle må kunne se ens mimevideoer. Selvom man kan indstille sin profil til at være privat, vil nogle oplysninger og funktioner fortsat være offentlige.

2. Tal med barnet om sangtekster og udtryk

I TikTok vælger man selv sangtekster til ens mimevideo, og et af formålene med appen er, at andre ser ens video. Tal med børnene om, hvad det mon egentlig er for tekster, de mimer til. Hvad handler sangen om? Desværre er det også vigtigt at gøre barnet opmærksom på, at dansetrin og bevægelser af nogle kan blive opfattet anderledes end den måde, man selv havde tænkt. Hvad der for barnet kan være helt for sjov, kan af de forkerte øjne opfattes seksuelt.

3. Tal om mobning

Ligesom på andre sociale medier er der blandt andet chat, likes og kommentarspor i TikTok. Det giver risiko for mobning og grooming. Selvom TikTok gør en del for at undgå nøgenhed, mobning og andre former for upassende indhold, vil brugerne alligevel kunne risikere at se videoer med upassende indhold, da videoer og kommentarer ikke ses igennem af firmaet bag, før man kan uploade det. Du kan vise barnet, hvordan man anmelder en ubehagelig video eller kommentar. Hjælp også barnet med at anmelde ubehageligt indhold, hvis det bliver nødvendigt. Man anmelder en video ved at trykke på de tre små prikker i videoen og vælge ”report abuse”.

4. Tal om, hvordan man kan slette sin bruger

Hvis man ikke længere har lyst til at bruge TikTok, og man har en opdateret udgave af app'en, kan man slette sin bruger. Når man sletter sin bruger, går der 30 dage, før kontoen helt deaktiveres. Derfor bør man slette sine videoer, før man sletter sin profil, hvis man ikke vil have dem liggende i de 30 dage. Se, hvordan du sletter din TikTok-bruger i vores slettevejledning.

5. Er barnet ikke 13 år endnu?

Man skal være 13 år for at måtte oprette en profil på TikTok, men mange brugere er under 13 år. Det kan være svært at vide, at der er et alderskrav, for man bliver ikke spurgt om sin alder, når man opretter en profil. Hos Red Barnet anbefaler vi ikke, at man har en profil, hvis man er under 13 år. Som forældre bør man tale med barnet om, hvad I i jeres sammenhæng mener er det rigtige at gøre og lav for eksempel en aftale om, hvordan barnet bruger appen.

Kilde: Red Barnet