Nogle drenge blev på en skole i Australien bedt om at sige undskyld til de kvindelige klassekammerater på vegne af det mandlige køn.

Og efter den påtvungne undskyldning er drengenes forældre kommet helt op i det røde felt af raseri.

Det skriver det amerikanske medie Newsweek.com.

Hændelsen skete onsdag på Brauer College, en seniorskole i Warrnambool i Australien.

Danielle Shephards 12-årige søn er en af de drenge, der blev bedt om at undskylde på sit køns vegne. Hun fortæller, at hendes søn følte sig forvirret, da han fik besked på at undskylde:

»Han sagde, at han blev bedt om at rejse sig op og sige undskyld. Det blev ikke forklaret ordentligt over for drengene, hvorfor de skulle gøre det,« sagde hun.

Nyheden kom efter James Merlino, som er fungerende premierminister og uddannelsesminister i staten Victoria, meddelte, at lektioner om samtykke vil blive obligatorisk i statsskoler i Victoria fra april.

At eleverne skal undervises i samtykke er et projekt, de kalder 'respektfulde relationer', som blev annonceret i forbindelse med en national debat om seksuel chikane af piger. Der er nemlig flere påstande om overfald og chikane fra studerende på Wesley College, som er en privatskole i Melbourne.

Med projekt-'respektfulde relationer' får lærerne til april ekstra ressourcer og vejledning i at undervise i 'samtykke' med fokus på forhold, seksualitet og sikkerhed.

Og til en forsamling, hvor emnet var 'respekt for kvinder og piger', var det, at drengene blev bedt om at undskylde.

Dog har skolens rektor, Jane Boyle, erkendt, at undskyldningen var upassende:

»I denne uge diskuterede Brauer College på en hel skolesamling emnet 'respekt for kvinder', 'vigtigheden af ​​tilskueres adfærd' og at tale højt om upassende opførsel. Som en del af denne diskussion blev drenge bedt om at stå frem som en symbolsk undskyldning for deres køns opførsel, der har såret eller fornærmet piger og kvinder. Set i bakspejlet, erkender vi, at denne del af forsamlingen var upassende,« udtaler Boyle til Newsweek.com.

Skolen vil desuden kontakte forældrene for at forklare årsagerne til undskyldningen.