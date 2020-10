Nul.

Det var antallet af ansøgninger, det lokale akutsygehus i Nykøbing Falster modtog, da man for nyligt slog en stilling som børnelæge op. En ellers normalt attraktiv stilling. Men bare ikke på Sydhavsøerne.

Og det er en rigtig dårlig nyhed. Det skriver TV2 Øst.

For en rapport fra tidligere i år viser nemlig, at et barn i Lolland Kommune, som hører under akutsygehuset i Nykøbing Falster, har fire gange så stor risiko for at dø, inden barnet er blevet fem, end et barn i Frederiksberg Kommune, der er den kommune herhjemme med lavest børnedødelighed.

Rapporten er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Rigshospitalet. Og siden beskrevet hos DR.

Og her kan man sort på hvidt læse, at netop Lolland Kommune er den med størst børnedødelighed herhjemme.

Blandt andet derfor er det en rigtig skidt nyhed, at det ikke har været muligt for Nykøbing Falster akutsygehus at tiltrække børnelæger, som kan være med til at nedbringe den høje risiko for børnedødelighed.

Nykøbing Falster Sygehus. Foto: ERIK REFNER Vis mere Nykøbing Falster Sygehus. Foto: ERIK REFNER

»Vi har en forpligtelse til at levere et højt fagligt sundhedstilbud til alle borgere i det her område og sørge for, at de er sunde og raske. Hvis vi ikke kan det, så betyder det jo også, at vi ikke kan ændre på børnedødeligheden, at vi ikke kan ændre på den gennemsnitlige levealder. Det vil vi jo rigtig gerne, men det kræver jo, at vi har personalet til det,« siger hospitalsdirektør, Ricco Dyhr, til TV2 Øst.

Han henviser til, at mange læger hellere vil arbejde i eller omkring København, hvor de måske bor med deres familie.

Og der bliver en pendlertur på 130 kilometer for meget for langt de fleste, mener hospitalsdirektøren.

Man har ellers forsøgt med en række tiltag for at trække læger sydpå.

Det gælder blandt andet en bus, der dagligt kører personale fra hovedstaden til sygehuset, billige værelser tæt på sygehuset og mulighed for kortere uger for lægerne.

Alligevel frygter Ricco Dyhr for fremtiden. Det skyldes, at mange af sygehusets læger er oppe i årene.

Og derfor er der et større generationsskifte på vej de kommende år.