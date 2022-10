Lyt til artiklen

Det har været hårde og umenneskelige forhold, som beboere på et plejehjem i Middelfart er blevet budt på.

Her har beboere oplevet ikke at få skiftet deres bleer, måtte tisse i kolber og ikke få hjælp af personalet, der var mere optaget af at tale i telefon.

Det beskriver TV 2 Fyn.

Plejehjemmet, der er tale om, hedder Friplejehjemmet Lillebælt. Det har for nylig fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det kommer, efter at bekymrede pårørende havde sendt en skrivelse til styrelsen. Den skrivelse resulterede i et besøg fra Ældretilsynet, som fandt de mange problemer på plejehjemmet, der har 40 beboere og 86 ansatte.

Derfor kunne Styrelsen for Patientsikkerhed 14. oktober komme med et påbud. Her blev det slået fast, at Friplejehjemmet Lillebælt havde problemer på en række punkter.

Det gælder blandt andet fejlmedicinering, problemer med plejen og problemer med personalets evner udi at passe demente beboere.

»Det, der er sket, er ikke i orden. Derfor er vi gået massivt i gang med et forbedringsarbejde og har skabt en konstruktion med nær daglig ledelse og nøglemedarbejdere og et tæt samarbejde med en kvalitetsmedarbejder fra Middelfart Kommune,« siger Lene Soelmark, der er chef for Danske Diakonhjem, som plejehjemmet i Middelfart hører under, til TV 2 Fyn.