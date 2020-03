Efter at have konstateret to tilfælde af coronasmitte på Rysensteen Gymnasium har man nu besluttet at lukke skolen for eleverne.

Det er en beslutning, der er taget i samråd med blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed. Derfor må eleverne ikke møde i skole mandag morgen.

Det skriver Politiken.

Den ene af eleverne er smittet efter en skiferie i Italien.

»Den konkrete årsag til lukningen er, at der nu er konstateret 2 tilfælde af COVID-19 som ikke umiddelbart kan sættes i forbindelse med hinanden. For at hindre større smitterisiko vælger man derfor at lukke skolen,« siger rektor Gitte Transbøl.

Det første bekræftede tilfælde medførte, at fire andre elever er sat i karantæne, da de havde været sammen med den smittede to dage forinden.

I et interview til Berlingske har rektor Gitte Transbøl før konstateret, at der ikke er smittefare på Rysensteen Gymnasium.

»Vi har fortalt eleverne og medarbejderne på skolen om situationen, og at der ikke er grund til yderligere bekymring,« sagde hun onsdag om udbruddet, der blev konstateret mandag.