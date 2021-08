Den 24-årige milliardær Kylie Jenner skal være mor igen.

Hun venter nemlig sit andet barn med Travis Scott. Det bekræfter flere kilder overfor mediet Page Six.

Nyheden kommer efter flere uger med graviditetsspekulationer, som Kylie Jenner ikke har reageret på.

Rygterne opstod fordi den 24-årige stjerne delte en række billeder fra sin fødselsdag, hvor hun blandt andet havde et glas vin i hånden og skrev billedteksten »Skål for 24«.

Men selvom de fleste umiddelbart ikke vil forbinde alkohol med en mulig graviditet, kom Kylie Jenner alligevel i søgelyset.

Lynhurtigt bemærkede flere af hendes følgere nemlig, at Kylies opslag ikke stemte overens med de fødselsdagbilleder som Kim Kardashian delte af hende. For her var Kylies neglelak forskellig.

Neglelakken fik derfor flere fans til at undre sig over, om søstrene prøvede at skjule, at Kylie ikke drak alkohol og derfor kunne være gravid.

Og ifølge Page Six viste det sig altså, at rygterne talte sandt.

Foto: NINA PROMMER Vis mere Foto: NINA PROMMER

Kylie Jenner og Travis Scott deler allerede den treårige datter Stormi, og Jenner har været åbne om at ville have en søskende til deres lille pige.