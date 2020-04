På danmarkskortet lyser det midtvestlige Jylland op i en dyb lilla farve.

Netop det område er det vestlige Danmarks epicenter for smitte med coronavirus.

Mere end 30 tilfælde af covid-19 er registreret pr. 100.000 indbyggere i kommunerne i Herning og Holstebro. Og tirsdag lød tal fra Region Midtjylland, at 26 var indlagt med covid-19 i Herning, mens der kun var 23 i Aarhus, hvor langt flere mennesker bor.

Herning Kommune og opland er dermed det sted vest for Storebæltsbroen, hvor flest er ramt med covid-19 pr. indbygger.

På sociale medier flyver lokale beboeres teorier om årsagen rundt i kommentarsporene.

Hundredvis deltager helhjertet i debatten. Og meningerne er mange.

Forklaringerne på Hernings triste placering kan groft fortalt opdeles i nogle få vedholdende teorier:

En stort anlagt hesteshow og messe i Messecenter Herning for få uger siden.

Folks flokken til Bilka i Herning for at hamstre, da Mette Frederiksen lukkede Danmark delvist ned.

Herning-egnens forkærlighed for skiferier i østrigske Ischgl, der siden har vist sig at sprede smitte til store dele af Europa.

Der er andre teorier, som omhandler et guldbryllup, en fodboldkamp mellem FC Midtjylland og Sønderjyske og en bestemt benzinstander i nærområdet.

Herning og Holstebro kommuner har det højeste antal personer med covid-19 pr. 100.000 indbyggere. Foto: Sst.dk Vis mere Herning og Holstebro kommuner har det højeste antal personer med covid-19 pr. 100.000 indbyggere. Foto: Sst.dk

Men de tre ovenstående holder ved i kommentarsporene.

På Herning Folkeblads Facebook-profil er der en heftig debat under en artikel om emnet. En af de foretrukne kommentarer er fra en Facebook-bruger ved navn Ida Merete Nielsen.

'Det kunne måske også tænkes, at det er på grund af, at det hestekåring ikke blev aflyst. Nu er det jo ved at være 14 dage siden, så der vil nok komme mange flere smittede i Herning,' skriver hun.

Opslaget har fået 30 likes og resulteret i en vedvarende debat.

På TV Midtvests Facebook-profil har en bruger ved navn Heidi Foldager høstet 53 reaktioner og godt 40 kommentarer på at skrive følgende:

'Alle dem, der hamstrede i Bilka med mere, inden statsministerens tale var færdig, kan vidst ligeså nemt være skyld i det store antal smittede. Hvorfor overhovedet bruge krudt på at pege fingre?'

Nogle er for teorien. Andre imod. Fællesnævneren er dog, at det alt sammen er gætværk. Ingen ved noget konkret.

En af landets førende virologer, Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet, slår dog fast over for Avisen Danmark, at netop hestestævnet i Herning kan have en betydning. Det samme kan områdets beboeres skiferie i Østrig have haft.

Han hælder dog mest til hestestævnet som primær smittespreder.

»Det er helt sikkert, at skisportssteder har fungeret som smittespreder i mange forskellige lande. Men jeg tror, hestestævnet har spillet en stor rolle ved at sprede virussen fra de relativt færre tilfælde, der har været inden stævnet,« siger han til mediet.

Hernings borgmester, Lars Kraup (V), har selv været på Facebook for at adressere det, han selv kalder en 'trist førsteplads' og de mange rygter. Men han slår fast, at man ikke ved, hvorfor billedet ser ud, som det gør.

'Fagkundskaben kan endnu ikke komme med en årsag. Og det statistiske grundlag er endnu meget spinkelt. Men et er sikkert. Det er ikke en førsteplads, der er rar at indehave,' skriver han.