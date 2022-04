Tirsdag eftermiddag florerede et rygte på Facebook.

Spækhuggeren i Limfjorden var død.

Det var et opslag i gruppen hvaler.dk, der satte gang i rygtemøllen.

Her stod nemlig, at spækhuggeren ikke længere trak vejret, og at Naturstyrelsen ville komme og bjerge dyret.

Mange reagerede med grædende smileyer, da spækhuggeren, som har ligget i Limfjorden i næsten tre uger, fejlagtigt blev erklæret død. Vis mere Mange reagerede med grædende smileyer, da spækhuggeren, som har ligget i Limfjorden i næsten tre uger, fejlagtigt blev erklæret død.

»Det undrede mig, for der stod, den var død, og at den skulle bjerges,« siger Ivar Høst, vildtkonsulent i Naturstyrelsen, og fortsætter:

»Men skulle den bjerges, ville det være mig, der koordinerede det, og jeg havde ikke sat noget i værk. Jeg skyndte mig alligevel ned til vandet for at dobbelttjekke.«

»Den var i live, og det er den stadig onsdag morgen,« siger Ivar Høst, som har gjort det til en del af sin daglige rutine at tjekke spækhuggerens tilstand fra morgenstunden.

Opslaget nåede at få 101 reaktioner, 30 kommenterer og to delinger, før det blev fjernet igen. Flere reagerede med grædende smileyer.

Derfor var der også glæde i kommentarsporet, da Ivar Høst kunne afblæse dødsannoncen.

»Jeg lagde en video op i gruppen, som viste, at den stadig trak vejret – for at mane rygtet til jorden,« siger Ivar Høst og fortsætter:

»Jeg forstår slet ikke, hvad nogen får ud af at skrive den slags, når det ikke passer.«

Og selvom meldingen om det store havdyrs død altså var falsk, så kan det meget vel være, at den snart trækker vejret for sidste gang.

»Det forundrer mig, at den lever endnu. Det giver anledning til håb. Men realistisk, så tror jeg ikke, den har længe igen,« siger Ivar Høst.