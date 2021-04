Opfordringen er egentlig ganske tydelig.

'Slet de fleste af dine apps', lyder det kort og godt.

Det er techmediet Gizmodo, der påpeger, at en omhyggelig omgang forårsrengøring også burde omfatte din iPhone – for indrøm det bare: Der er noget om snakken. Mon ikke de fleste kan nikke genkendende til, at telefonen er fyldt med relativr mange apps, man reelt ikke bruger?

Problemet er ifølge mediet ikke mindst blevet tydelig ved den seneste iphoneopdatering, hvor der med 'iOS 14' blev introduceret et såkaldt appbibliotek. Hermed bliver apps automatisk kategoriseret og organiseret. Smart, men det burde også give grund til bekymring.

Det nye appbibliotek sorterer automatisk de mange apps, der kan være på en iPhone. Men det udstiller også, hvor mange apps, der er på telefonen. Vis mere Det nye appbibliotek sorterer automatisk de mange apps, der kan være på en iPhone. Men det udstiller også, hvor mange apps, der er på telefonen.

'Faktisk er det et symptom på en dybereliggende sygdom: Vi har alt for mange apps,' som Gizmodo anfører.

Men hvorfor så overhovedet slette en masse apps, som man alligevel ikke bruger? Her er nogle grunde:

Datasikkerhed. En undersøgelse fra pCloud viser, at 52 procent af alle apps deler dine data og oplysninger med tredjeparter, mens 80 procent af apps bruger din data til at markedsføre egne produkter. Jo flere apps du sletter, jo mindre data bliver delt. Overblik. Det bliver i virkeligheden lettere at finde de apps, de rent faktisk bruger, hvis du skiller dig af med alle dem, du ikke bruger. Lagringsplads. Ved at fjerne de ubrugte apps, bliver der plads til andre ting, der fylder. Som billeder og film. Overskud. Også mentalt kan det måske give lidt mere energi, når du ikke skal konfronteres med mængden af apps eller bruger tid på at rode rundt i dem.

Så er spørgsmålet i bund og grund bare, hvad der skal slettes.

Svaret er lige så enkelt: I virkeligheden alt det, du ikke bruger. Og måske også alt det, du ikke har lyst til at bruge i fremtiden.

Har du i virkeligheden også for mange apps på din iPhone?

Er du i tvivl eller kan du ikke få dig til at slette en app af den ene eller anden grund, så har din iPhone faktisk en funktion, der kan være med til at hjælpe med arbejdet. Gå til Indstillinger > App Store og slå 'Fjern apps, der ikke bruges' til.

Hvis du ikke bruger en app i en periode, vil der komme et lille skyikon foran navnet på appen. Den vil i så fald stadig ligge på mobilen, men du skal hente den ned igen for at kunne bruge den. Al data er dog gemt. Det kan selvfølgelig være en indikator på, at du roligt kan slette den helt.

En begyndermulighed kan også være at smide alle de apps, du er i tvivl om, ned i en 'skrammel'-mappe. Og så kan du løbende lige tjekke, hvad du rent faktisk ikke bruger. Og slette løs.

Hvis du fortryder undervejs, er det heldigvis nemt igen at installere en eller flere gamle kendinge fra App Store.