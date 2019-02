Den amerikanske singer-songwritter Ryan Adams har levet et rockstjerne-liv med mange kvinder gennem tiden. Men nu bliver han beskyldt for at have misbrugt dem.

Det hele startede med, at sangeren lovede at hjælpe flere kvinder med at nå deres musikalske drømme.

Men tingene tog hurtigt en drejning, og nu fortæller en ny rapport om syv kvinders oplevelser med følelsesmæssig misbrug og upassende seksuel opførsel af Adams.

Og tilbage står en forslået musiker, som altså nægter sig skyldig i alle anklager.

Ryan Adams koncert i Falconer Salen på Frederiksberg i 2015. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Ryan Adams koncert i Falconer Salen på Frederiksberg i 2015. Foto: Mathias Bojesen

Den 44-årige musiker bliver beskyldt for at udnytte kvinderne, og han truede med at ødelægge deres karriere, når han ikke fik sin vilje.

En af kvinderne som står frem, er hans eks-kone Mandy Moore som siger, at Adams var følelsesmæssig ustabil og meget kontrollerende gennem deres syv år lange ægteskab fra 2009 til 2016.

Hun var allerede en popstjerne i hendes teenageår, og Adams prøvede at masse sin karriere ned over hovedet på hende, manipulere hendes karriere og bremse hende i en vigtig tid i hendes liv.

“Han sagde altid til mig, du er ikke en rigtig musiker, fordi du ikke spiller et instrument” siger hun til The Times.

Mandy Moore var gift med Ryan Adams i syv år. Foto: VALERIE MACON Vis mere Mandy Moore var gift med Ryan Adams i syv år. Foto: VALERIE MACON

“Jeg vil lave musik”, tilføjer hun. “Ryan får ikke lov til at stoppe mig”.

En anden ung musiker - som går under navet “Ava” i rapporten - startede med at snakke med Adams, da hun var bare 14 år i 2013. Hun fortæller, at deres samtaler startede med at handle om hendes karriere, men de blev hurtigt seksuelle.

Rapporten siger, at Adams og “Ava” sendte tusinde af grafiske beskeder gennem en periode på 9 måneder, da hun var 15 og 16. Selvom at musikeren udtrykte en bekymring om hendes alder, så stoppede det ham ikke.

I en af beskederne skulle han have skrevet “hvis folk vidste det her, så ville de sige, at jeg var ligesom R kelly, LOL”.

Ryan adams er født d. 5 november 1974 i Jacksonville, North Carolina, U.S. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Ryan adams er født d. 5 november 1974 i Jacksonville, North Carolina, U.S. Foto: Mathias Bojesen

Upcomming country-stjerne Phoebe Bridgers siger, at Adams var mere opmærksom på at starte et seksuelt forhold end at hjælpe hende med hendes karriere. Og hans eks-forlovede Megan Butterworth fortæller, at han prøvede at følelsesmæssigt isolere hende, kontrollere hendes karriere, og han chikanerede hende efter, at de endelig slog op.

Kvinderne fortæller, at de besluttede sig for at stå frem, fordi at de indså, at Adams havde behandlet flere ligeså skidt, som han havde behandlet dem.

Adams benægter alle anklagerne gennem hans advokat. Specielt Moore’s minder er fuldstændig i overensstemmelse med hans syn på deres forhold.

I et statement sendt til Page SIx siger sangeren, at han har lavet mange fejl. Men han siger også, at The Times artikel ikke er sand. Nogle af detaljerne er misfortolket, nogle er overdrevne og nogle er decideret usande.

Men han undskylder overfor dem, som han ubevidst har såret, og han er besluttet på at arbejde på at blive den bedste mand, han kan være.