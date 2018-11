Man tager på hospitalet med en forventning om at blive bedre. For Jean Skarbys farmor skete det modsatte.

Sidste lørdag blev 90-årige Ruth Jessen indlagt på Hvidovre Hospital med mavepine. Søndag blev hun udskrevet med brækket håndled og flækket kindben. Desuden viste det sig senere, at hun også havde slået en flig af den ene hofte.

Oplevelsen har gjort Jean Skarby vred. Først og fremmest fordi hun mener, at personalet på Hvidovre Hospital ikke har passet godt nok på hendes farmor.

»Søndag morgen blev jeg ringet op af en sygeplejerske, der sagde, at min farmor var faldet ud af sengen, og at hun måtte være klatret over sengegærdet.«

Den forklaring tror Jean Skarby ikke på.

»Min farmor er klar i hovedet, men svækket. Hun er ikke i stand til at kravle over et sengegærde. Det, der gør mig vred, er, at jeg er sikker på, at de stikker mig en løgn. Sengehesten kan ikke være sat op. Hun må være faldet i søvn, have drejet sig og er så faldet ud af sengen.«

Selv kan Ruth Jessen intet huske om faldet. Ifølge den ansvarlige overlæge blev hun fundet på gulvet lidt over klokken syv søndag morgen.

Ved en efterfølgende scanning kunne lægerne konstatere, at den ældre kvinde havde brækket højre håndled og højre kindben.

»Der er mangel på sygeplejersker, og de har travlt. Jeg er ikke sur på dem, men jeg er vred over, at sengehesten ikke kan havde været sat op, og at de ikke har kigget til hende jævnligt,« siger Jean Skarby.

Har du, eller nogen du kender, haft lignende oplevelser på hospitalet? Så skriv til hlho@bt.dk.

Dagen efter faldet blev den forslåede Ruth Jessen sendt hjem til det plejehjem i Valby, hvor hun har boet de seneste fem år. Hun var 'dopet af medicin og havde ondt'. Beskeden fra lægerne var, at hun ville blive genindkaldt og opereret i håndleddet senere på ugen. Men det er ikke sket.

»Lægerne vil alligevel ikke operere. De tror ikke, at håndleddet vil blive bedre, så nu skal hun bare have skinne på i seks uger og så til genoptræning. Min første tanke var, at man ikke gider gøre noget ved det, fordi hun er gammel.«

Jean Skarbys tanke blev underbygget, da farmoderens egen læge et par dage efter faldet tilså den ældre kvinde.

»Han kunne se, at der også var et brud på hoften. Desuden havde hun forhøjet hjerterytme, og hendes galdetal var for høje. Han ville have hende indlagt igen, men allerede samme aften sendte Hvidovre Hospital hende hjem - igen. Det er at drive gæk med folk,« mener Jean Skarby, der nu vil klage til Patientklagenævnet over sin farmors oplevelser.

»Jeg er sur og skuffet og vil klage over, at der har manglet opsyn med min farmor.«

Desuden har hun skrevet et indlæg på Facebook. I skrivende stund er opslaget delt mere end 5.200 gange og har fået 2700 kommentarer.

»Det er mere et opråb til politikerne end til hospitalet. Vi sparer konstant på sundhedsområdet, og det er ikke kun min farmor, der bliver klemt. Selv har jeg ikke lyst til at blive gammel,« siger hun.