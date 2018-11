90-årige Ruth Jessen er død. Det fortæller familien til B.T.

Sidste lørdag blev Ruth Jessen indlagt på Hvidovre Hospital med mavepine, men da hun blev udskrevet søndag, hvad hun et brækket håndled og flækket det ene kindben.

Senere viste det sig, at hun også havde slået en flig af den ene hofte.

Alt sammen noget, hun havde pådraget sig, fordi hun var faldet ud af hospitalssengen, mens hun var indlagt.

Det er endnu uvist, hvad dødsårsagen er.

Fredag morgen blev Ruth Jessens barnebarn ringet op fra plejehjemmet i Valby i København, hvor farmoren boede, og fik den triste besked.

»Jeg har ikke fået anden besked, end at hun er død. Jeg er på vej derud lige nu,« fortæller Jean Skarby, som lige nu forsøger at danne sig et overblik over, hvad der er sket.

Hun er overbevist om, at dødsfaldet skyldes det fald, den ældre kvinde var udsat for på Hvidovre Hospital.

Hun havde allerede klaget over forløbet til Patientklagenævnet, og nu ønsker hun også at få farmoderen obduceret.

»Hvis obduktionen viser, at hun er død som følge af de skader, hun fik ved faldet, så kører jeg videre med sagen,« siger Jean Skarby.

Siden hun kom hjem fra hospitalet, har Ruth Jessen haft det meget dårligt.

»Hun har været utrolig træt og haft meget ondt. Hun har været ved bevidsthed, men hun har været meget sløv og slet ikke været sig selv.«

Lige nu føler hun både stor sorg over farmorens død, men også en vrede mod et sundhedssystem, som efter hendes mening ikke har taget godt nok vare på den ældre kvinde.

Dagen efter faldet blev den forslåede Ruth Jessen sendt hjem til det plejehjem i Valby, hvor hun har boet de seneste fem år. Hun var 'dopet af medicin og havde ondt'. Beskeden fra lægerne var, at hun ville blive genindkaldt og opereret i håndleddet senere på ugen. Men det er ikke sket.

Ruth Jessen nåede dog at komme en ekstra tur på sygehuset med forhøjet galdetal og atypsik hjerterytme. Samme aften blev hun dog udskrevet igen.

Jean Skarby er sikker på, at det skyldes farmorens høje alder.

»Det er selvfølgelig fint, at hun er i vante omgivelser, men min tanke var, at de sendte hende hjem, fordi hun var så gammel. De vidste godt, at hun skulle herfra og ville ikke risikere at stå med ansvaret,« siger Jean Skarby.