Obs: Strækningen er igen åben for trafik.

Et færdselsuheld mellem to personbiler har tirsdag eftermiddag spærret rute 11 nord for Østerhedevej og syd for Brosbølvej.

Færdselsuheldet skyldes et delvist frontalt sammenstød mellem to personbiler. Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj.

»Vores meldinger går på, at der ikke er sket personskader,« siger Ole Vanghøj og fortsætter:

»De implicerede er ude af bilerne, men køretøjerne er meget medtaget, og den ene bil ligger på taget.«

På Twitter oplyser politiet, at de ikke ved, hvor længe ruten vil være spærret, men at de har åbnet et af sporene på motorvejen.

Ole Vanghøj giver dog et forsigtigt estimat på godt en halv time således, at ruten burde være farbar lidt over kl. 18.