Med barernes genåbning bliver danskernes sexlegetøj og internetbekendskaber skiftet ud med rigtige mennesker. Måske flere. Det har AIDS-Fondet i hvert fald en klar forventning om.

»Det er forår, solen skinner og vi skal have nogle øl. Og med øl og god stemning, så får man lyst til at dyrke sex. Vi har været ensomme under corona, så nu skal vi ud og give den en over nakken, så der også kommer godt gang i lagengymnastikken,« siger Claus Christensen, der er forebyggelseskonsulent ved AIDS-Fondet.

I går aftes var det nemlig første gang i mere end fire måneder, at danskerne kan sætte sig i baren, bestille en farvestrålende drink og flirte med den søde nede i den anden ende.

Derfor tog Claus Christensen en tur rundt til de københavnske bøssebarer for at sørge for, at folk udlever deres sexlyster på forsvarlig vis. Han delte en masse gratis kondomer ud til barerne, så gæsterne kan boltre sig uden bekymring.

AIDS-Fondet stoppede blandt andet forbi bøssebaren Jailhouse. Foto: AIDS-Fondet.

»Kondomer er lige så vigtige på en bøssebar, som humle er for en kold fadøl. Barer er et mødested og et opsamlingsste, og ligesom gode venskaber kan indledes over en bajer og en branca, så kan en tur i kanen også,« siger Claus Christensen.

Det er Rainbow Business Danmark, der har købt kondomerne, og der er mange kondomer, der skulle deles ud. Det er nemlig kondomerne, der har ligget siden 2020, der skal udskiftes. For der er risiko for, at de er for gamle.

»Vi skal dele nogle tusinde stykker ud i København, men i løbet af året deler vi omkring 100.000 ud,« siger Claus Christensen.

Selvom vi står midt i en coronapandemi, hvor vi skal holde afstand og huske på god hygiejne, så er sex stadig sundt og godt. Sådan lød det i april sidste år fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Og det vil Claus Christensen gerne støtte op om, men ligesom vi skal huske på almindelige forholdsregler overfor corona – som for eksempel håndsprit og mundbind – så skal vi også huske at passe på hinanden, når vi har sex med et nyt menneske.

»Måske vi kan lære lidt af Corona, hvor vi alle sammen er blevet overordentlig gode til at undgå smitte og

blive regelmæssigt testet. Det er faktisk præcis samme formel, der gør sig gældende, når man skal sørge for

at holde sig fri for sexsygdomme – beskyttelse og test,« siger Claus Christensen.

Skal man ud og mingle, skal bare lige huske et par ting – ud over at tage et gratis kondom i lommen selvfølgelig.

For barerne gælder nemlig særlige krav, hvis man vil sidde indenfor.

Man skal for det første bestille bord minimum 30 minutter i forvejen, og så skal man fremvise et coronapas. Det kan være i form af dokumentation, der viser; at man er færdigvaccineret, har fået en negativ test inden for 72 timer, eller at man allerede har været smittet med corona.

Derudover skal man lige huske, at barerne lukker kl. 23, men sidste udskænkning er klokken 22. Men bortset fra det, er der fri leg til lagengymnastik.