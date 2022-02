Da russiske Nelli Kraevskaia Hansen vågnede tirsdag morgen, stod hun op til, at hendes hjemland havde invaderet Ukraine.

En følelse af skam, angst og frygt overmandede hende.

Nelli Kraevskaia Hansen kommer oprindeligt fra Vladikavkaz i Nord Ossetien, men har boet i Danmark de sidste otte år.

»Jeg er så ked af det. Det er en stor fejl, og det er ikke den løsning, folket ville have. Vi kan desværre ikke holdes ansvarlige for det, der bliver gjort lige nu, for de lytter ikke til os. Os der er imod bliver ikke hørt, og vi bestemmer desværre ikke,« siger Nelli Kraevskaia Hansen til B.T. og fortsætter:

»Det, der sker med dem, kan kun fremkalde tårer og sorg. Det er utroligt svært at tale om, men jeg synes, danskerne skal vide, at vi ikke støtter det her angreb, og vi er så kede af det. Det har jeg som russer i Danmark brug for, at I ved.

I dag er det skamfuldt at være russer, mener Nelli Kraevskaia Hansen. Vis mere I dag er det skamfuldt at være russer, mener Nelli Kraevskaia Hansen.

Indtil i morges havde hun bevaret et lille håb for, at de to lande ville finde en løsning.

»Det er et åbent sår, der ikke har fået behandling. Men det her er et kæmpe tab af håb for, at der kan findes en fredelig løsning. Rusland skylder Ukraine en ordentlig behandling. Der er flere og flere mennesker, der kommer i fare, bliver dræbt og lever under dårlige forhold,« siger Nelli Kraevskaia Hansen.

Nelli Kraevskaia Hansen har venner og familie i både Ukraine og Rusland, som hun holder kontakten med. Hun har også undervist ukrainere i dansk, og lige nu går hendes tanker til dem.

»Jeg tror ikke, der er mange, der støtter Putin. Jeg kender ikke nogen, selvom jeg er fra Rusland. Det resulterer i kvinder, der bliver til enker, børn, der vokser op uden en far. Hvordan kan det være godt? Det kan det ikke. Hvordan kan det komme til sådan et blodbad?«

For en uge siden besøgte Nelli Kraevskaia Hansen og hendes datter Rusland. De nåede lige at komme hjem i tide.

Lufthavnen i Nelli Kraevskaia Hansens hjemby er nu lukket, og hun tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis de havde haft hjemrejse senere.

»Jeg er lykkelig for, at vi fik chancen for at flyve hjem,« siger hun.

Til dagligt læser Nelli Kraevskaia Hansen til sygeplejerske i Aarhus. Det meste af dagen har også gået med at svare på spørgsmål om, hvordan hun har det med situationen.

»Jeg har et håb for et godt liv her i Danmark, men lige nu bløder mit hjerte, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Jeg håber på et mirakel,« siger Nelli Kraevskaia Hansen og afslutter:

»Ukrainere eller russere. Vi er alle sammen mennesker. Vi har det samme blod i årerne, og vi har på mange måder været en del af den samme østeuropæiske kultur. Selvfølgelig kan vi ikke være enige om alt, og det er okay. Men hvorfor skal mennesker i Ukraine dø på grund af det? Det er det værste, der kunne ske.«