Pendler man dagligt over Storebælt har udsigten været noget anderledes de seneste dage.

De almindelige lystsejlere i de blå bølger har af flere omgange fået selskab af store russiske krigsskibe.

Knyas Vladimir brød havoverfalden tirsdag, som en stor metalhval. Den missilbærende ubåd er 170 meter lang og har en besætning på 107 medlemmer. '

Tirsdag sejlede Admiral Kulakov, en russisk destroyer, også gennem dansk farvand. Det samme gjorde en atomdrevet ubåd mandag.

I dag har man fra Nyborg og fra Storebæltsbroen kunne se et stort krigsskib – også fra Rusland.

Med tanke på de to russiske kampfly, som i midten af juni krænkede Danmarks luftrum, kan synet af adskillige krigsskibe vække bekymring.

Sagen om de to fly er blevet kaldt »alvorlig« og en »bevidst og overlagt provokation« af forsvarsminister Trine Bramsen, men tilstedeværelsen af skibene er det modsatte.

Ifølge den danske forsvarskommando passerer de russiske skibe vores farvand på til en flådeparade i Rusland, som afholdes på Flådens Dag i Sankt Petersborg.

Den finder sted hvert år i slutningen af juli og er dermed en fast tradition. Skibene kommer fra det nordlige Rusland og skal gennem dansk farvand for at nå Sankt Petersborg. Ifølge en pressemeddelelse på Forsvarets hjemmeside skal skibene ikke melde deres gennemsejling, hvis de passerer enkeltvis.

»Og så længe de holder sig indenfor havretskonventionens regler, så er de i deres gode ret til at sejle igennem de danske farvande,« siger chefen for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, Per Ring Henriksen.

Alligevel følger forsvarskommandoen skibene tæt.

»Da en af vores hovedopgaver er at overvåge de danske farvande, følger vi normalt andre statsskibes færden enten på radar eller ved fysisk at sende skibe eller helikoptere afsted, for at følge dem på vej,« siger Per Ring Henriksen og fortsætter:

»Hvorvidt statsskibe af særlig interesse skal følges beror på en vurdering i hvert tilfælde. Generelt gælder det, at alle krigsskibe og ubåde fra ikke NATO-lande har særlig interesse, og derfor bliver fulgt nøje.«