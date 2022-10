Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Russisk aktivitet i dansk farvand er ikke et uvant syn for alle.

Men krigen taget i betragtning er der formentlig nogle danskere, der føler sig utrygge ved at spotte uddykkede ubåde og fartøjer fra Putins land.

Men det gælder ikke fiskerne – de støder nemlig ofte på russerne ude på havet.

Det skriver TV 2 Nord.

»Som fisker møder vi dem tit. De har altid et dansk militærskib med, der følger dem op igennem det danske farvand, så det er meget normalt, at vi ser det. Hvis der kommer en ubåd, er der også altid et dansk militærskib efter, så de kan ikke gemme sig,« siger fisker Kim Nielsen til mediet.

Onsdag skrev B.T., at en uddykket russisk ubåd og et følgefartøj sejlede gennem Storebælt mod Østersøen.

Her oplyste også Forsvaret, at det ikke er unormalt, at russiske fartøjer sejler gennem dansk farvand, men at de altid har øje på dem.