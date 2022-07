Lyt til artiklen

En fisketur for John Nielsen udviklede sig anderledes end forventet, da en russisk ubåd pludselig var i vandet.

John Nielsen og hans kammerat fiskede ved kysten i Spodsbjerg på Langeland.

Målet for fisketuren var torsk, men et fartøj ude i farvandet fangede deres interesse i stedet.

»Da vi kom tættere på, kunne vi se, at den var stor. Den var fandme stor,« siger John Nielsen om ubåden.

Ubåden sejlede med otte til ti knob - det svarer til 14 til 16 kilometer i timen. Foto: John Nielsen, privatfoto Vis mere Ubåden sejlede med otte til ti knob - det svarer til 14 til 16 kilometer i timen. Foto: John Nielsen, privatfoto

Det var den russiske ubåd Severodvinsk, som John Nielsen og kammeraten fik øje på. Ubåden måler 140 meter, og det fangede de to mænds interesse.

»Så sejlede vi ud til den af ren og skær nysgerrighed. Hvor tit ser man sådan en? Det var meget spændende,« siger John Nielsen.

Den russiske ubåd blev eskorteret af Forsvaret ind i dansk farvand mandag klokken 16 og har siden sejlet gennem de danske farvande.

John Nielsen og kammeraten havde ikke læst, at de ville få besøg af en russisk ubåd på deres tur.

»Det var først bagefter, at vi fandt ud af det. Så da vi sejlede væk, var min kammerat inde på B.T. og læse, at der var tale om en russisk ubåd,« siger John Nielsen.

Steffen Lund, der er vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, har tidligere forklaret, at det ikke er usædvanligt, at Forsvaret fører skibe fra lande, der ikke er med i NATO, gennem dansk farvand.

»Det er ikke så tit, at vi ser ubåde af den her størrelse. Men selve det, at vi eskorterer den igennem, det er der ikke noget nyt i,« udtaler han.

John Nielsen bemærkede også størrelsen, og han synes det er fint, at vi kan eskortere fartøjer gennem dansk farvand.

»Jeg synes, det er okay. Der er ikke så dybt der, så de kan have brug for hjælp.«

»Men jeg var da meget overrasket. Den var simpelthen så stor,« siger John Nielsen.

På trods af den store opmærksomhed til ubåden fangede John Nielsen og kammeraten et par torsk på turen.

»Dem tog vi med hjem til Kolding. Det var alt i alt en god dag,« siger John Nielsen.