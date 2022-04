Et stort russisk fragtskib sejlede fredag omkring klokken 14 ind i kajen på Horsens Erhvervshavn.

Det oplyser havnedirektør Claus Holm Christensen til B.T.

»Der er sket skade på både havnen og skibet,« fortæller havnedirektøren, der dog endnu ikke kan fortælle, hvor alvorlig skade det drejer sig om.

Det drejer sig om det russiske skib 'Surgut', der er sejlet fra Rusland til Horsens med en last bestående af stålplader til virksomheden Euro-Steel Danmark.

Men da skibet skulle anløbe havnen, gik det altså galt. Claus Holm Christensen blev ringet op af en af sine medarbejdere, der kunne fortælle, at det 118 meter lange skib var sejlet ind i kajen.

»Vi kender endnu ikke årsagen,« fortæller havnedirektøren, der regner med at kunne melde mere ud senere.

Lige nu er skibet ved at losse lasten, og det skal de være færdige med inden lørdag 23.59, hvor de nye sanktioner mod Rusland træder i kraft.

Fra søndag er det nemlig ikke længere tilladt for russiske skibe at lægge til i danske havne.

Det mener havnedirektøren dog ikke bliver et problem at nå.

»Går alt som planlagt, er vi færdige engang sent i aften eller i nat, så skibet får mulighed for at komme ordentligt fra Danmark,« siger Claus Holm Christensen.

Han fortæller, at man på havnen er enige om at følge den gældende lovgivning, og der har derfor heller ikke været nogen problemer med at få det russiske skib losset.

»Det er vigtigt at huske, at det gods, skibet kommer med, er købt og betalt for længe siden, og det er bedre, at det kommer til Danmark, frem for at Rusland både ender med gods og pengene.«