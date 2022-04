Hvis du kører rundt på et elløbehjul fra Voi, er du med til indirekte at støtte Putin.

For efter Ruslands invasion af Ukraine har det svenske erhvervsmedie Dagens Industri nemlig afsløret, at den russiske rigmand Aleksander Eliseev er storaktionær i det svenske elløbehjulsfirma VOI.

Eliseevs investeringsfirma, Rider Global, købte sig ind i Voi i 2019 og ejer aktier for omkring 96 millioner danske kroner.

Han er desuden bestyrelsesformand og storaktionær i Global Truck, som er et russisk transportfirma.

De er delvist ejet af den russiske stat gennem en investeringsfond ved navn RDIF. Fonden er sanktioneret af EU og USA, og af amerikanerne vurderes det, at fonden fremmer Vladimir Putins personlige interesser.

I et åbent nyhedsbrev skriver virksomheden VOI, at ingen af de russiske aktionærer har indflydelse på virksomhedens beslutninger.

'Ingen af af de russiske aktionærer nogen indflydelse på virksomhedens beslutninger. De forstår kompleksiteten i situationen og ønsker at gøre det, der er bedst for Voi og vores mission i forhold til disse aktiebesiddelser. Af den grund har vi bedt dem om midlertidigt at overdrage deres stemmeret til mig, Vois administrerende direktør, Fredrik Hjelm,' lyder det.

'Vi har på nuværende tidspunkt to aktionærer med forbindelser til Rusland, og som ejer omkring 4 procent af virksomheden. Vi har fra begyndelsen ledt efter investorer, som er indforstået med værdier som inklusion og bæredygtighed,' skriver han videre.

Slutteligt slår han fast, at det er vigtigt at adskille Putin og hans regime fra de mange russere, der ikke bakker op om handlingerne.

'Når jeg skriver dette brev, er der én vigtig ting, jeg gerne vil berøre – nemlig det ansvar, vi som et samfund som helhed har for at sikre, at vi fortsat adskiller Putin og hans regime fra de mange russere, der ikke støtter deres handlinger.'

Debatten om virksomheders involvering i Rusland har raset i Danmark, hvor virksomheder som Humac, Hummel og Ecco er blevet kritiseret for deres russiske forbindelser.