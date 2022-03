Under russisk flag ligger et skib til kaj i Frederikshavn Havn.

Skibet er ved at blive repareret, men det russiske rederi vil nu forsøge at få skibet med ni besætningsmedlemmer hurtigst muligt ud af dansk farvand.

Det oplyser direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen, til B.T.

»Skibets agent har udtrykt bekymring for, at Danmark vil forbyde russiske skibe, som man har set det i Storbritannien,« siger direktøren.

Det er nemlig fortsat tilladt for russiske skibe at sejle i dansk farvand, på trods af at der er indført flyveforbud for russiske fly i dansk luftrum.

Det russiske skib, der har navnet Sajan Knjaz, lagde til i Frederikshavn 16. februar – altså før Rusland invaderede Ukraine. Der er tale om et skib, der leverer gods til offshore platforme.

Konflikten til trods har direktøren for Frederikshavn Havn ikke planer om at nægte russiske skibe adgang, med mindre det bliver besluttet af myndighederne.

»Vi har en modtagerpligt, der gør, at vi skal tage imod skibe, der eksempelvis er i havsnød eller har brug for reparation,« siger direktøren og uddyber:

»Jeg har personligt ondt af de søfolk, der ikke har noget med konflikten i Ukraine at gøre. Deres fremtid er jo meget uvis.«

For direktøren i Frederikshavn Havn er den største bekymring lige nu, om det bliver muligt at få betaling for det arbejde, der er blevet lagt i reparationerne af det russiske skib.

»Med sanktionerne er det svært at føre penge ud af Rusland. Så vi bestræber os på at få betaling inden skibet forlader havnen,« slutter direktøren.

Sajan Knjaz sejler til Murmansk i Rusland torsdag aften.