De kommende dage bliver grå med temperaturer omkring frysepunktet. Men det vil føles koldere.

Det kan blive mere end normalt svært at drive børn, hund eller huskat ud i den friske luft i weekenden.

En kold vind fra Rusland strømmer ind over landet, og selv om temperaturerne ser ganske tilforladelige ud for årstiden, så vil det føles en del koldere.

Sne eller slud er der også udsigt til, men det bliver ikke til mange millimeter.

Det siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut.

- Døgntemperaturerne vil fredag og hen over weekenden svinge i intervallet fra minus tre til plus tre grader.

- Et omfattende højtryk ligger over det vestlige Rusland. Det styrer kold luft ned over Danmark, og vinden vil gå gennem marv og ben, siger han.

Både fredag, lørdag og søndag byder på nedbør flere steder og overvejende skyet vejr.

- Nedbøren kan være med slud eller sne. Men vi taler ikke de store mængder.

- Der er stadig nogle varmereserver i havene omkring Danmark, og på de sidste 100 til 200 meter før en byge når jorden, vil eventuel slud eller sne derfor nå at smelte. Så vi har fortsat lidt glæde af den varme sommer, siger han.

Fredagen vil blive peppet op med lidt sol hist og her.

Natten til lørdag er der risiko for stedvis våde og sneglatte veje.

Lørdag kan især de nordlige og østlige egne blive ramt af slud- eller snebyger, og skyer vil farve dagtimerne grå.

Om natten tager vinden til i styrke fra sydøst. Ved kysterne så meget, at det nærmer sig kuling.

Det skyede vejr med spredt nedbør fortsætter søndag.

- Især de vestlige egne af Jylland kan forvente nedbør med sne eller slud, som derefter driver mod øst. Hen over dagen vil vinden tage af, siger Frank Nielsen.

/ritzau/