Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er alvorligt det her, for det vil påvirke os allesammen. 13 procent af vores samlede energiforbrug er baseret på naturgas. Det er mindre end for 20–25 år siden, men alligevel en anseelig del, så det vil ramme os allesammen.«

Det siger branchedirektør i Dansk Industri Energi, Troels Ranis, til TV 2.

Det, han taler om, er gasledningen Nord Stream 1, som Rusland mandag lukkede i ti dage for at lave vedligeholdelsesarbejde.

Usikkerheden om, hvorvidt den åbner igen, er dog stor.

»Baseret på det mønster, vi allerede har set, vil det ikke være særligt overraskende, hvis der bliver henvist til nogle små, tekniske detaljer, som gør, at de kan sige, at 'nu kan vi ikke åbne for den igen'.«

Sådan sagde Robert Habeck, Tysklands økonomi- og klimaminister, ifølge Reuters i slutningen af juni om gasledningen.

Og det er altså ikke kun tyskerne, der er nervøse.

»Jeg tror, at man skal være forberedt på, at det kan være en realitet, at vi om ti dage ikke får mere gas fra Rusland,« siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen til Ritzau.

Det, han mener, taler for dette, er, at russerne allerede har reduceret gasforsyningen markant.

Konsekvenserne af en lukning vil kunne mærkes i de danske husholdninger og virksomheder, siger Troels Ranis til TV 2.

Hvis russerne beslutter sig for at holde Nord Stream 1 lukket efter de ti dages vedligeholdelse, må de europæiske statsledere i gang med at finde nødplanerne frem.

Nødplanerne betyder blandt andet, at det er husholdninger, der prioriteres før virksomheder, og det vil selvsagt ramme sidstnævnte.

Russerne selv afviser, at de bruger olie og gas til at presse Vesten.

Ifølge talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov er lukningen af Nord Stream 1 en regelmæssig begivenhed.

Sidste år truede Rusland dog med at lukke for gassen overfor såkaldte 'uvenlige lande', som ikke ville betale deres gasregning i russiske rubler.

»Ingen gider at levere gratis gas, det er bare ikke muligt, og hvis I vil have vores gas, må i betale for den i rubler,« lød det dengang fra Peskov.