Et russisk fly er forvundet i Sibiren.

Og mindst 13 personer er ombord på passagerflyet.

Det skriver mediet AFP News Agency på Twitter.

#BREAKING Russian plane goes missing in Siberia with at least 13 on board: news agencies pic.twitter.com/xldU7VCIrl — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

Opdateres løbende...