Russisk atomdrevet isbrydere har fredag eftermiddag passeret Storebælt.

Det viser et foto som Steen Nordstrøm, chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, har lagt på Twitter.

Det sker efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag i Sankt Petersborg indviede Ruslands to nye atomdrevet isbrydere, Jakutija og Ural. Det berettede Reuters.

»Begge isbrydere er indviet som en del af et stort projekt og er en del af vores store, systematiske arbejde for at genopruste og genopbygge den indenlandske isbryderflåde for at styrke Ruslands position som arktisk stormagt,« sagde Vladimir Putin til indvielsen.

På billedet er isbryderskibet Ural, ifølge Steen Nordstrøm.

»Beredskabsstyrelsen følger sejladsen på vanlig vis,« skriver Steen Nordstrøm

Der er stor, strategisk interesse i at etablere sig i Arktis.

Det sker på grund af klimaforandringerne, hvor smeltende is åbner for nye sejlruter. Rusland arktiske regioner rummer blandt andet store mængder gas og olie.

Ifølge Reuters tages isbryderen Ural i brug i december, mens det er planlagt, at Jakutija skal i brug i 2024.