Det var med følelserne i klemme, at Irina Bjørnø torsdag morgen i sit fjernsyn bevidnede Ruslands angreb på Ukraine.

For den russiskfødte kvinde har stadig et bankende hjerte for sit fødeland. Men samtidig har hun kun afsky til overs for den russiske præsidents beslutning om at invadere nabolandet.

»Jeg blev så vred på vegne af den russiske befolkning, som lige nu tages til gidsler i Putins magtspil,« siger hun.

63-årige Irina Bjørnø har siden 1991 boet i Danmark. Hun har arbejdet som associeret professor ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og efterfølgende været selvstændig. Nu er hun folketingskandidat for Alternativet.

»Jeg har to dele i mig, en dansk del og en russisk del,« siger hun.

Sidstnævnte er dog nu fyldt med ambivalens.

Irina Bjørnø rykkede fra Moskva for at forfølge karrieren i Danmark, men knap 40 nære og fjerne familiemedlemmer bor stadig i Rusland. Hun var senest i det gamle hjemland, da hun for få måneder siden deltog i sin fars begravelse.

»Jeg kan ikke eksistere uden min familie,« siger hun.

Derfor var konstateringen af, at russisk militær natten til torsdag overskred grænsen til Ukraine også fyldt med ubehagelige følelser for Irina Bjørnø.

Dels fordi hun instinktivt tog afstand fra den militære aggression, dels fordi hun tænkte på sin familie.

»Jeg var i choktilstand. Da jeg stod op, tog jeg først et koldt bad og tændte så for tv’et. Da jeg så, at der var udbrudt krig, ringede jeg til min søster. Vi græd begge to over telefonen,« siger Irina Bjørnø og forklarer, at hun straks fik bange tanker om, at hun måske ikke kan komme til at rejse ind i Rusland igen for at se sin familie.

Uvisheden for, hvordan fremtiden former sig, nager hende.

»Det er min lillesøster, og jeg elsker hende. Jeg er bekymret for, at vi aldrig kommer til at se hinanden igen,« siger hun.

Irina Bjørnø, der skriver klummer for det russiske medie TJ, har nu startet en underskriftindsamling for at kræve fred. Hun er sikker på, at de fleste russere deler hendes holdning om, at krigen aldrig skulle være brudt ud.

»Alle de russere, som jeg taler med, er imod krigen. Putin har ikke opbakning i befolkningen. Jeg talte med to barndomsveninder i går og udvekslede meninger. Alle ønsker fred - de kan ikke forstå den handling. For vores børns og børnebørns skyld vil vi have fred,« siger Irina Bjørnø.