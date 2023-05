Verdens største krigsskib befinder sig onsdag og fire dage frem i vandet ud for den norske hovedstad Oslo.

Og ifølge Rusland er »denne type af magtdemonstrationer både ulogiske og skadelig.«

»Det er ikke underligt, at russerne reagerer retorisk. De prøver jo som altid at skræmme Danmark, og Norge fra vid og sans, men russerne kan næppe gøre andet, end at råbe lidt op, som de altid gør,« siger Jacob Kaarsbo, der er der er senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere har arbejdet 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), til B.T.

Ifølge nyhedsbureauet NTB er USS Gerald. R. Ford, som skibet hedder, på sit første operative togt nogensinde, og selvom det amerikanske krigsskib blot sejlede forbi Danmark, så har dets tilstedeværelse en stor diplomatisk betydning i en tid, hvor der er krig i Europa.

»Det har selvfølgelig en effekt, og det er derfor, at man gør det. Det er selvfølgelig vigtigt, når man viser tilstedeværelse med verdens største krigsskib i det nordatlantiske område.«

»Det er et militært signal om, at NATO står sammen, og at Rusland godt kan lade være med at forsøge at skræmme os og føre hybrid krigsførelse omkring norske boreplatforme og infrastruktur installationer under havets overflade.«

Skibet ligger i vandet ud for Oslo. Det har en besætning på 4.500 mennesker og har plads til 90 fly. Foto: NTB Vis mere Skibet ligger i vandet ud for Oslo. Det har en besætning på 4.500 mennesker og har plads til 90 fly. Foto: NTB

Men lige så lidt som Vesten bliver skræmt af Rusland, lige så lidt bliver russerne skræmt af »110.000 tons diplomati«.

»Russerne vil fortsætte med aktiviteter, fordi det er jo ikke sådan, at de bliver skræmt og tænker, at de nu skal passe på. Men det er et vigtigt signal om, at NATO og USAs militære magt er lige på trapperne.«

Det er langtfra første gang, at vi ser Rusland reagere eller komme med udtalelser rettet mod Danmark og Norden. Og selvom russerne næppe vil rette missiler mod Danmark, så vil russerne bruge andre metoder til at hævne sig.

»Noget af det, de efterfølgende vil gøre, er at sætte gang i informationskampagner om, hvor destabiliserende det er, at det hele er NATOs skyld, og hvis USA bare holdt sig væk, så ville der ikke være nogen problemer i verden.«

»Det er en psykologisk krigsførelse, hvor de prøver at påvirke opinionen i Danmark og andre lande til at tro på det.«