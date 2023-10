Myndighederne i Rusland har indført importforbud mod danske planter og planteprodukter.

Forbuddet træder i kraft fredag og er indført med kort varsel, oplyser Landbrugsstyrelsen til B.T.

Det er 'certifikatpligtige planter og planteprodukter' fra Danmark, som Rusland nu forbyder at importere.

Konkret er der tale om frø til at så afgrøder til fødevarer. De russiske myndigheder oplyser at have fundet uønskede ukrudtsfrø i sendinger fra Danmark, lyder det.

»Fundet udløser et meget bredt russisk importforbud på planter og planteprodukter, som eksporteres fra Danmark, og som ved eksport skal være fulgt af et plantesundhedscertifikat,« skriver Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

Enhedschef for Planter & Biosikkerhed i Landbrugsstyrelsen, Kristine Riskær, vurderer, at forbuddet rammer »under en håndfuld« danske virksomheder.

»Det er én virksomhed, der har solgt noget, hvor der er fundet ukrudtsfrø i, og det har så udløst et bredt forbud,« siger hun til B.T. Hun kan ikke oplyse, hvilken virksomhed der er tale om.

Landbrugsstyrelsen »oplever generelt, at de russiske myndigheder har mere omfattende krav og mere administrativt tunge procedurer sammenlignet med andre lande,« lyder det. Kristine Riskær kalder også reaktionen for »voldsom«.

Styrelsen vurderer, at konsekvenserne af importforbuddet er betydeligt mindre, end de potentielt kunne have været.

»Det skyldes, at en række varer, som potteplanter og juletræer, allerede er omfattet af EU-sanktioner mod eksport til Rusland.«

Men hvad konsekvenser er i kroner og øre, har Kristine Riskær alligevel ikke noget bud på.

Hun bemærker, at eksporten til Rusland fra Danmark har været kraftigt faldende i forbindelse med krigen mellem Rusland og Ukraine. De eneste certifikatpligtige planter og planteprodukter, som indtil i dag er blevet eksporteret til landet, er frø til udsæd.

Adspurgt om de danske frøavlere har været for dårlige til deres arbejde, siden Rusland nu afviser at modtage danske frø, svarer hun »nej«.

Hun bemærker, at frøene importeret fra Danmark også kan være kommet herigennem fra et andet europæisk land – eksportkontrol af frø baserer sig på stikprøver – og at det ikke er sikkert, »at nogen har gjort noget forkert.«

Hvorfor Rusland så alligevel har valgt at indføre et forbud mod danske frø med kort varsel, har hun ikke noget bud på. Hun bemærker, at det ikke er normal praksis.