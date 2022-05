27 gange er russiske militærfly blevet afvist af danske militærfly.

B.T kunne fortælle, at samtlige 27 afvisninger har fundet sted mellem 1. februar og 5. maj. Til sammenligning afviste de danske kampfly 30 russiske fly i hele 2021.

En af de piloter, som har været afsted et utal af gange på sådan en tur, er den tidligere jagerpilot og nu foredragsholder Søren Sørensen.

Han har taget turen fra Skrydstrup hen over Danmark og til Østersøen et sted mellem 50 og 80 gange i løbet af sine tyve år i et F-16-fly. Hver gang at et russisk militær fly flyver mod dansk luftrum, så er det en krænkelse af luftrummet forklarer han.

»Processen er relativ enkelt, vi har en enhed, som hedder Air Control Wing i Karup. Den enhed overvåger konstant luftrummet i og omkring Danmark. De skelner mellem, hvad der er hvad,« fortæller Søren Sørensen til B.T. og fortsætter:

»Er der noget eller nogen, som vækker mistanke og skal kigges på, så registrerer de det. Hvis det er tilfældet, så er der nogen, som tager en beslutning og sender F-16-afvisningsberedskabet ud.«

Når man bliver sendt af sted, så er det for at følge dem og give dem besked om at vende om.

Søren Sørensen forklarer, at en tur i Østersøen egentlig bare var dag på kontoret. Fordi det skete tit, men også fordi de normalt trænede hårdt og havde mange alvorlige missioner, så et smut oppe at afvise var i den stille og rolige afdeling.

Man fanger dem på radaren, et godt stykke inden de vil passere grænsen til dansk luftrum. I Karup ser man, hvor flyet er fra, og man kigger på kursen. Men man kan ikke altid se, hvilken type fly der er på radaren. Det kan man oftest først se, når man er oppe i luften.

»Vi er ret hurtig afsted, når det er. Det tager ikke lang tid, før de er ude over Østersøen. Når man så spotter flyet, så flyver man i en bue udenom og kommer op bagfra og lægger sig ind ved siden af dem. Helt tæt på dem,« lyder det fra Søren Sørensen, som fortæller, at man kommer så tæt på, at man kan spotte hvilken type fly, der er tale om.

»Alle piloterne er trænet i at kende de forskellige flytyper, så melder de tilbage til Karup om, hvad for et fly, der er tale om. Man følger dem tæt, og man har kamera med, som man kan tage billeder med til dokumentation. Det er stort set det samme fly, som de kommer med hver gang.«

Når de danske F-16-fly er helt tæt på, så bliver det russiske fly kaldt op, og man fortæller dem, at de er inde i dansk luftrum, og man signalerer på det kraftigste til dem, at de skal vende om igen.

»Man skal skelne mellem, om de har krænket dansk luftrum eller ej. Der er nemlig et større område af Østersøen, som er internationalt luftrum, så de kan bare være tæt på. Men når de er inde i dansk luftrum, så skal de vende om med det samme,« forklarer Søren Sørensen.

Der skal dog utrolig meget til, at man begynder at skyde dem ned. Ifølge Søren Sørensen, så er det et kæmpe skridt, som man for alt i verden vil undgå.

Den seneste offentligt kendte afvisning var tilbage i slutningen af april.

Krænkelsen af dansk luftrum fik udenrigsminister Jeppe Kofod til at tale i versaler over for den russiske ambassadør i Danmark.

»Det er udtryk for en fuldstændig uacceptabel tilsidesættelse af den internationale regelbog at krænke dansk luftrum. Det har den russiske ambassadør fået at vide i dag i klokkeklare vendinger. Det hører ingen steder hjemme uretmæssigt at flyve ind i hinandens luftrum på den måde. Vi har bedt Rusland om at komme med en forklaring,« udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod blandt andet.